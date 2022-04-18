رفع 380 إشغال طريق في البحيرة لتيسير الحركة المرورية

رفع الإشغالات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركه المروريه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع ٣٨٠حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن ٢٥٣حالة إشغال مخالفة بنطاق شوارع دمنهور (الجمهورية - النفق - عرابى - الجيش - عبد السلام الشاذلي - قراقص - الطريق الزراعي ) ٥٠ وحالة إشغال مخالفة بنطاق الطرق والشوارع بالدلنجات و ٥٥ حالة بابوحمص و ٢٢ حالة برشيد.