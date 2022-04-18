باب رزق.. فاطمة وارث تعرضت لحادثة وأبدعت في مهنة الكروشيه

خصص برنامج باب رزق، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي يسري الفخراني، حلقة اليوم للحديث عن مهنة الكروشيه.

وقالت فاطمة وارث، مصممة منتجات كروشيه ومكرمية، إنها تعلمت الكروشيه، فى المرحلة الابتدائية، مؤكدة أن المدرسة كان لها دور فى تعليمها أشياء كثيرة.

ولفتت إلى أنها تعمل معلمة، وتزوجت، وانجبت، وتعرضت لـ حادثة جعلتها تجلس على مقعد، فبعد التعافي، تركت مهنة التدريس، وتفرغت لصناعة كروشيه.

وأشارت إلى أن مهنة الكروشيه، جعلتها تتغلب على المشكلة والحادثة التى تعرضت لها.

وأوضحت أنها تقوم بتنفيذ شنط، وأشياء كثيرة، من خلال الانترنت، والتعلم على يد بعض الأشخاص.

وتابعت: "قمت بشراء أدوات الشغل من منطقة العتبة، وبدأت العمل الرئيسي بتنفيذ شنطة، وقمت بـ بيعها بـ 200 جنيه".