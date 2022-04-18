طب عاطل انتحل صفة طبيب بشرى واجرى عمليات جراحية للمرضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة "له معلومات جنائية") بإنتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول – حقيبة بداخلها أدوات طبية – مواد مطهرة – مخدر موضعى) تستخدم فى العمليات الجراحية ، وبمواجهته أقر بقيامه بإنتحال صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه

تم إتخاذ الإجراءات القانونية