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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طب عاطل انتحل صفة طبيب بشرى واجرى عمليات جراحية للمرضى

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت . 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة "له معلومات جنائية") بإنتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول – حقيبة بداخلها أدوات طبية – مواد مطهرة – مخدر موضعى) تستخدم فى العمليات الجراحية ، وبمواجهته أقر بقيامه بإنتحال صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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