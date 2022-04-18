من أمام الكعبة.. عصام الحضري بصحبة عائلته بعد أداء مناسك العمرة

نشر عصام الحضري، مدرب حراس منتخب مصر، صورة له بصحبة عائلته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهر عصام الحضري بصحبة عائلته من أمام الكعبة، وعلق على الصورة : «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال».

وقال عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر وحارس مرمى النادي الأهلي السابق، إن نادي الزمالك دفع 4 ملايين جنيه في 2011 للإسماعيلي كي يحصل على خدماته لحراسة مرمى نادي الزمالك.

وأضاف عصام الحضري في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور "، :" ذهبت لنادي الزمالك في وقت غير جيد، وبالتالي أنا ندمان على مشاركتي مع الزمالك، لأن الظروف في النادي في ذلك الوقت لم تكن جيدة".

وتابع عصام الحضري :" مشيت من نادي الزمالك في هدوء ونادي الزمالك استفاد مني بعد رحيلي وحصل على مليون دولار ".

وأكمل عصام الحضري :" علاقتي جيدة مع عبد الواحد السيد وهو زميل منافس لي في الملعب، واللاعبين في الآخر بيبقوا صحاب حتى لو كان منافسة بين الأندية والجماهير".