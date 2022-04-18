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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عصام الحضري: ترك الأهلي «غلطة عمري»

الحضري مع العرافة
الحضري مع العرافة

حل عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتتخب مصر الأسبق ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني ضيف اليوم في برنامج " العرافة " المذاع علي قناه " المحور " وتحدث عن حياته الكروية وعن تعثراتة في المجال الكروي و خلافاته مع شوبير وتحدث عن محمد صلاح ودورة في المنتخب المصري نعرض لكم ابرز ما جاء :

عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني :

أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتتخب مصر الأسبق ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أن الخطأ الوحيد في حياته، أنه غادر النادي الأهلي.

لترد عليه الإعلامية، قائلةً: "أيوه قول، أنا غلطان، أنا أهلاوية ومتغاظة منك، قول انا غلطان يا أهلي، سامحني يا أهلي"، ورد عليها الحضري قائلا: "عاوزاني أقول إني غلطان؟! أنا غلطان يا أهلي".

ردّ عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، على أحد النقاد الرياضيين، الذي اتهمه بأنه تعاقد مع إحدى القنوات الفضائية أثناء معسكر المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، حتى يجعل اللاعبون يسجلون معه.

وقال الحضري: "هذا الشخص أنا واخد عليه حكم، وفي ناس كتير اتدخلت له، لأن كلامه أساء لي وكل معسكر المنتخب، هو لا يفقه شيء في لوائح فيفا، لأنها تمنع أي كاميرا من دخول الدور الذي نقيم فيه ولا أحد يستطيع تصوير أي شيء".

رد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتتخب مصر الأسبق ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، على تصريحات مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي التي هاجمه فيها بعدما هرب من النادي إلى سويسرا، واتهمه بالكذب وترك النادي من أجل المال.

وقال الحضري،: "في الكرة ممكن يحصل خلاف وشد وجذب، وأثناء المباراة والتدريب كان بيحصل بينا مشاكل، وكان بيحصل بيني وبين مستر مانويل مشكلات كبيرة، وقعدت 4 سنين على الوضع، وكسبت وقتها حوالي 25 بطولة".

رد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتتخب مصر الأسبق ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، على الإعلامي أحمد شوبير الذي اتهمه بـ"الأفورة"، بسبب كثرة حديثه عن الزجاجة التي منحها لمحمد أبو جبل، في كأس الأمم الأفريقية، قبل ركلات الجزاء، وكانت تحتوي على أوراق بكل الزوايا التي يسدد فيها لاعبو الفريق الخصم.

وقال الحضري،: "العالم كله بيقول كده، والعلم بيقول كده، وكل دوريات العالم بتتعمل بالطريقة دي، أنا اتعلمت كده في الدورات اللي حصلت عليها".

قال عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن الشناوي استطاع صد ضربة الجزاء لأن الليزر عندما يكون أمامي لا يؤثر بشكل قوي ، لافتا إلي أن صلاح عند لعب ضربة الجزاء كان الليزر كله في وشه .

وعن أزمة مباراة السنغال المؤهلة إلى مونديال كأس العالم في قطر، قال الحضري: "مفيش حاجة اسمها الليزر حجة البليد، قبل الماتش كان في شحن جامد ضدنا، ولما نزلت أسخن لقيت زجاجات مياه وطوب".

دافع عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتتخب مصر الأسبق ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، عن المدير الفني السابق للمنتخب الوطني كارلوس كيروش، مؤكدًا أنه لم يقدم كرة عقيمة: "مفيش حد كان يقدر يستحمل الـ6 شهور نلعب فيها تصفيات كأس عالم وبطولة عربية وكأس الأمم، مفيش منتخب في العالم لعب 21 مباراة".

وأضاف الحضري،: "حصلنا على المركز الرابع في البطولة العربية، ووصلنا إلى المباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية، ونحن المنتخب الوحيد الذي لعب أقوى المنتخبات على مستوى القارة".

قال عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، إنه لا يغضب من أحد ولا يعرف سبب غضب شوبير منه واذا كنت اعلم السبب لن أقول .

وأضاف الحضري، انه قام بعزومه الكابتن شوبير علي خطوبة ابنته ولم يأت بسبب ظروف كورونا واذا كنت غاضب منه مكنتش عزمته .

قال عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتتخب مصر الأسبق ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، إن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي لم يقصر في حق منتخب مصر أبدا، وهو الذي صعد بنا إلى كأس العالم 2018، وسدد ركلة الجزاء في وقت، لا يستطيع أي لاعب تحمل الضغط العصبي.

وأضاف الحضري، متحدثا عن مباراة إياب الدور المؤهل إلى كأس العالم في السنغال: "محمد صلاح لما بيجي لنا بيبقى نفسه يعمل أي حاجة، ومفيش حاجة اسمها إن حد معين السبب إننا منلعبش في كأس العالم".

قال عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، إنه لم يتوقع أن يعيش الفريق الأول للفراعنة، أجواء، مثل التي عاشها في السنغال، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وأضاف الحضري،: "مكناش متوقعين إن الأجواء تبقى بالطريقة دي، كلاعبين ومسؤولين وجهاز فني، مكناش متوقعين إننا نشوف اللي شوفناه ده، من أول ما دخلنا المطار".

قال عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن أكثر ما يخاف منه هو الحسد، مشيرًا إلى أنه لا يؤمن بالسحر، كما أنه يجتهد ويتوكل على الله ولا يهتم بتعرضه للظلم من عدمه.

قال عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ، أنه ولد في محافظة دمياط في قرية كفر البطيخ وأكثر شىء يخاف منه هو الحسد ولا يؤمن بالسحر ، مؤكدا انه يجتهد في عملة وربنا بيدي له علي قد نيته .

وأضاف عصام الحضري، أنه حقق كل أحلامه لافتا إلي أن مباراة مصر والسنغال كان بها شحن شديد ضد منتخب مصر .


 

 

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