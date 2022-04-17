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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"ملعبش كورة عقيمة"..عصام الحضري يدافع عن كيروش ..فيديو

الحضري
الحضري

دافع عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتتخب مصر الأسبق ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، عن المدير الفني السابق للمنتخب الوطني كارلوس كيروش، مؤكدًا أنه لم يقدم كرة عقيمة: "مفيش حد كان يقدر يستحمل الـ6 شهور نلعب فيها تصفيات كأس عالم وبطولة عربية وكأس الأمم، مفيش منتخب في العالم لعب 21 مباراة".

وأضاف الحضري، خلال حلقة اليوم من برنامج "العرافة"، المذاع علي قناة المحور، : "حصلنا على المركز الرابع في البطولة العربية، ووصلنا إلى المباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية، ونحن المنتخب الوحيد الذي لعب أقوى المنتخبات على مستوى القارة".

وتابع: "كسبنا منتخب ليبيا رايح جاي أحسن ما كنا نطلع، وحصلنا على المركز الأول في مجموعتنا المؤهلة إلى كأس العالم، ولعبنا ضد نيجيريا والمغرب وتونس والسنغال".

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