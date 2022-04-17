عصام الحضري: صلاح عمره ما قصر مع المنتخب.. فيديو

صعد بنا لكأس العالم في روسيا

قال عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتتخب مصر الأسبق ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، إن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي لم يقصر في حق منتخب مصر أبدا، وهو الذي صعد بنا إلى كأس العالم 2018، وسدد ركلة الجزاء في وقت، لا يستطيع أي لاعب تحمل الضغط العصبي.

وأضاف الحضري، خلال برنامج "العرافة"، على قناة "المحور"، متحدثا عن مباراة إياب الدور المؤهل إلى كأس العالم في السنغال: "محمد صلاح لما بيجي لنا بيبقى نفسه يعمل أي حاجة، ومفيش حاجة اسمها إن حد معين السبب إننا منلعبش في كأس العالم".

وتابع الحضري: "مكسبناش مكسب كبير على ملعبنا لأننا بنلاعب منتخب قوي، والسنغال كسبتنا واحد صفر، لأنهم بيلاعبوا فريق قوي، ووصلوا كأس العالم بضربات الحظ، مفيش حاجة اسمها السبب".