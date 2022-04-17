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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحضري: مغادرة الأهلي كانت الغلطة الوحيدة في حياتي.. فيديو

الحضري
الحضري

أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتتخب مصر الأسبق ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أن الخطأ الوحيد في حياته، أنها غادر النادي الأهلي، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "العرافة"، على قناة المحور، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة.

لترد عليه الإعلامية، قائلةً: "أيوه قول، أنا غلطان، أنا أهلاوية ومتغاظة منك، قول انا غلطان يا أهلي، سامحني يا أهلي"، ورد عليها الحضري قائلا: "عاوزاني أقول إني غلطان؟! أنا غلطان يا أهلي".

ورد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، على أحد النقاد الرياضيين، الذي اتهمه بأنه تعاقد مع إحدى القنوات الفضائية أثناء معسكر المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، حتى يجعل اللاعبون يسجلون معه. 

 

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