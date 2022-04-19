البنك المركزي: 1.4 تريليون جنيه حجم المعروض النقدي في يناير الماضي

انخفض حجم المعروض النقدي ضمن السيولة المحلية للجهاز المصرفي بنهاية يناير الماضي لتسجل 1.381 تريليون جنيه مقابل 1.4 تريليون جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 1.362 تريليون جينه في نوفمبر من نفس العام.



وبحسب أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد وصل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي لـ 707.843 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 701.9 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ696.3 مليار جنيه في نوفمبر 2021.



وبلغت الودائع الجارية بالعملة المحلية لنحو 672.8 مليار جنيه في يناير السابق مقابل 680.5 مليار جنيه في ديسمبر 2021 ومقارنة بـ665.6 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام.



وسجلت السيولة المحلية للبنوك نحو 5.9 تريليون جنيه مقابل 5.82 تريليون جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 5.74 تريليون جنيه في نوفمبر 2021.



وبلغت اشباه النقود نحو 4.5 تريليون جنيه مقابل 4.44 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 ومقارنة بـ 4.4 تريليون جنيه في نوفمبر 2021.



ووصلت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية نحو 3.9 تريليون جنيه في يناير السابق مقابل 3.8 تريليون جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 3.72 تريليون جنيه في نوفمبر2021.



وبلغت الودائع الجارية بالعملة الأجنبية نحو 166.52 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 157.2 مليار جنيه في ديسمبر 2021 ومقارنة بـ 161.134 مليار جنيه في نوفمبر الماضي.



وبلغت الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية نحو 497.9 مليار جنيه في يناير السابق مقابل 493.7 مليار جنيه في ديسمبر 2021 ومقارنة بـ 493.81 مليار جنيه في نوفمبر 2021.