البنك المركزي: 8.1 مليار دولار زيادة في الدين الخارجي نهاية العام الماضي

ارتفع الدين العام الخارجي لمصر بنهاية النصف الربع الثاني من العام المالي 2022/2021 إلى ما يقارب 145.53 مليار دولار بعد أن كان 137.42 مليار دولار في الربع الأول من نفس العام وبزيادة بلغت 8.1 مليار دولار.

وكشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري حول مؤشرات الدين الخارجي لمصر والذي استحوذ على 32.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول مقابل 34.2% في الربع الأخير من العام المالي الماضي من نفس الناتج.



وذكر التقرير أن إجمالي القروض الثنائية المعادة جدولتها ضمن الدين الخارجي على مصر في الربع الأول من العام المالي الجاري بلغت 1.61 مليار دولار مقابل 1.93 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي الماضي.