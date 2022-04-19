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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز تصريحات حنان مطاوع ببرنامج حبر سري.. فيديو

حنان مطاوع
حنان مطاوع

حلت الفنانة حنان مطاوع، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم"، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

 

حنان مطاوع: "شائعات طلاقي انتشرت وأنا في شهر العسل".. فيديو
عبرت الفنانة حنان مطاوع، عن انزعاجها من شائعة انفصالها عن زوجها المخرج أمير اليماني والتي لاحقتها مبكرا من لحظة زواجها، قائلة " نفسي اعرف اللي بيطلعوا الإشاعات بيبقوا حاسين بأيه والشائعة ترددت واحنا راجعين من شهر العسل ومكملناش شهر".

وأشارت الفنانة حنان مطاوع، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنها اكتشفت خبر انفصالها عن زوجها من خلال صفحات كثيرة على السوشيال ميديا، وعلقت: "لقيت صحباتي من الوسط بيكلموني واكتشفت أن الخبر منتشر وربنا يهدى الناس".

وعن علاقتها بزوجها أمير، قالت: "اللي شدني في زوجي أمير كل حاجة وتعرفنا على بعص في بروفة مسرحية لم تنفذ ولكن الموضوع بدأ بنا في ارتياح ثم صداقة وتطورت العلاقة بيننا".

 


حنان مطاوع: "أكبر أجر أخذته أقل من مليون ونصف.. فيديو
أكدت الفنانة حنان مطاوع، عدم صحة الشائعات التي تزعم استبعادها من مسلسل "ضد مجهول" عام 2017 لمطالبتها بأجر 3 مليون جنيه، قائلة: "أجري مش كبير والمكانة بتزيد ولكن مش شاطرة خالص في تفاوض الأجر، ويمكن عشان بدأت من تحت خالص من أجر ضعيف".

وأضافت الفنانة حنان مطاوع، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن السبب في ضعف أجرها قد يكون بسبب عدم قدرتها في التفاوض، متابعة: "بتكسف في التفاوض وأقصى أجر أخدته أقل من مليون ونصف جنيه".

واستكملت: "أنا مطلبتش 3 مليون جنيه في مسلسل ضد مجهول وأنا مش شاطرة فى التفاوض المادي اطلاقا".

 


حنان مطاوع: انفصال أبي وأمي أثر علي وتعرضت لهزة نفسية.. فيديو
أكدت الفنانة حنان مطاوع، أن انفصال والدها الفنان الراحل كرم مطاوع ووالدتها سهير المرشدي أثر عليها ولكنها تجاوزت الأزمة، قائلة: "انفصال والدي ووالدتي أثر علي ولكن تجاوزت الموضوع لأني مش بحب أكثر من مامتي وأبويا ويمكن اتهزيت هزة نفسية ولكن تجاوزتها".

وأشارت الفنانة حنان مطاوع، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنها لم تستخدم الوساطة في عملها الفني.

وعبرت عن رأيها في الواسطة قائلة: "مش باستخدام الواسطة لحد دلوقتي والفن ده الشغلة الوحيدة اللى الجمهور بيختارها بمزاجه".

وتابعت: "الوسط الفني الآن فيه واسطة، والواسطة دخلت ناس كثير في مجال الفن والواسطة بتعمل اي حاجة في الفن وخارجه، ولكن في الفن الناس بتفرز اللي تحب تشوفه وتترك اللي مش عاجبها".

 


حنان مطاوع: لا أقبل تجسيد دور منى زكي في "أصحاب ولا أعز"..فيديو
أكدت الفنانة حنان مطاوع، أن دور منى زكى في فيلم "أصحاب ولا أعز" صعب  ويوجد فيه الكثير من التفاصيل، قائلة: "كمشاهدة أعتقد أن منى زكي سيدة التفاصيل، وعندها قدرة تعمل تفاصيل حلوة لأي شخصية تعملها، وعندها مشاعر متدفقة وبيعجبني شغلها على الأدوار".

وردت الفنانة حنان مطاوع، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، على مواقفها حال عرض دور منى زكى عليها قائلة: "لو اتعرض عليا الدور معتقدش أني اعمله ومش معنى أني معملوش فأنا أدين الاخرين هي اذواق واختيارات".

وتابعت: "اختيارات الأدوار بتكون نتيجة ثقافة وميول فنية، وأنا ممكن معملش دور منى زكى أو اقعد كتير في جلسات مع المخرج و المؤلف عشان اعمله وفى حاجات مقدرش اعملها ولكن معجبة بطريقة منى زكى فى الشغل على الادوار".

 


حنان مطاوع: زوجي حببني في إنجاب الأطفال
قالت الفنانة حنان مطاوع، إن زوجها أمير اليماني من الأسباب التي جعلتها تحب الإنجاب.

وأضافت حنان مطاوع: "أمير من الحاجات اللي حببتني في الخلفة كلها، وحاجة جابت حاجة ولما حسيت بدفئ الأسرة وفه تناغم وتفاهم تمنيت يكون في أطفال".

وردت حنان مطاوع، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس الهجوم الذي تعرضت له إلهام شاهين بسبب مسرحية المومس الفاضلة، قائلة: "مسرحية المومس الفاضلة أدب عالمي، ومش عارفه ليه بتتهاجم، والهدف من ورا المسرحية نبيل جدا، ومش بحب العنف في النقد، ومش لازم التجريح والإهانة إنما الاختلاف سنة الحياة والتجريح يعكس الخلفية الأخلاقية والتربوية".

 

 

 

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