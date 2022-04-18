حنان مطاوع: "شائعات طلاقي انتشرت وأنا في شهر العسل".. فيديو

عبرت الفنانة حنان مطاوع، عن انزعاجها من شائعة انفصالها عن زوجها المخرج أمير اليماني والتي لاحقتها مبكرا من لحظة زواجها، قائلة " نفسي اعرف اللي بيطلعوا الاشاعات بيبقوا حاسين بأيه والشائعة ترددت واحنا راجعين من شهر العسل ومكملناش شهر".

وأشارت الفنانة حنان مطاوع، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنها اكتشفت خبر انفصالها عن زوجها من خلال صفحات كثيرة على السوشيال ميديا، وعلقت: "لقيت صحباتي من الوسط بيكلموني واكتشفت أن الخبر منتشر وربنا يهدى الناس".

وعن علاقتها بزوجها أمير، قالت: "اللي شدني في زوجي أمير كل حاجة وتعرفنا على بعص في بروفة مسرحية لم تنفذ ولكن الموضوع بدأ بنا في ارتياح ثم صداقة وتطورت العلاقة بيننا".