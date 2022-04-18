اتصال بين ملك الأردن وأردوغان بشأن انتهاكات إسرائيل في القدس..تفاصيل

أجرى كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا، ناقشا خلاله الانتهاكات الإسرائيلي في القدس المتواصلة على مدار الأيام الماضية.

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الاتصال الهاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في الوقوف بوجه الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس.

وأدان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد، إسرائيل وسط اشتباكات بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي في الحرم القدسي.

وانتقد الملك عبد الله إسرائيل لسماحها لليهود بدخول الموقع ودعاها إلى احترام “الوضع التاريخي والقانوني الراهن” هناك، حسب بيان من الديوان الملكي الهاشمي.

وقال البيان:"جلالة الملك عبد الله الثاني يوجه الحكومة لمواصلة الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي والضغط من أجل موقف دولي يضغط على إسرائيل".