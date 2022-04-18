المشدد 15 سنة لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم حكمها بمعاقبة مزارع بالسجن المشدد 15 سنة ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لإدانته بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط "خالد. س. ع" 27 سنة مزارع، مقيم عزبة المنشار بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته 60 فرشا لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 5.690 جرام تقريبا، حال استقلاله سيارته، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة.



تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا على ذمة القضية رقم 3792 لسنة 2021 جنايات الصالحية الجديدة والتى أصدرت حكمها المتقدم.