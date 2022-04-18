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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: تركيا تحاول التوصل لمفاوضات ناجحة ترضي أوكرانيا وروسيا والمجتمع الدولي

صدى البلد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن تركيا ستعمل من أجل الوصول بمفاوضات اسطنبول إلى نتيجة ناجحة ترضي الأطراف المعنية والمجتمع الدولي.

وأضاف أردوغان أن "مفاوضات اسطنبول تظل أقصر طريق للخروج بحل للأزمة في أوكرانيا".

وتابع:"نواصل المفاوضات وجهودنا بصفتنا الدولة التي وضع الطرفان ثقتهما فيها".

وصرح مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بأنه "لا يلوح في الأفق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، لكنه قد يأتي في الأسابيع المقبلة اعتمادا على كيفية استمرار الحرب ومفاوضات السلام الجارية".

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وأضاف:"وقف إطلاق النار ... إنه ليس في الأفق بالوقت الراهن، لكنه قد يظهر في غضون أسبوعين. وقد تكون المدة أطول قليلا من ذلك".

وقال جريفيث إنه يعتزم الذهاب إلى تركيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحديد الطرق التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها المساعدة في دعم عملية حفظ السلام والمفاوضات بين أوكرانيا وروسيا. وأضاف أنه 'معجب حقا' بالدور الذي تلعبه تركيا في الصراع، واصفا البلاد بأنها 'جانب مهم' من الوضع.

وقال جريفيث:"نحن بحاجة إلى مراقبة المحادثات بعناية فائقة، ومن هنا جاءت الرحلة إلى تركيا هذا الأسبوع".

أردوغان مفاوضات أوكرانيا روسيا تركيا إسطنبول

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