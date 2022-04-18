نجوى فؤاد: تزوجت خمسة شرعي وواحدة عرفي.. فيديو

حلت الفنانة نجوى فؤاد، ضيفه على الإعلامية "داليا فؤاد"، ببرنامج "ضرب نار"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

ونفت نجوى فؤاد، ما يشاع عن زواجها 15 مرة، قائلة " تزوجت 6 مرات فقط وهم مرة عرفي وخمسة شرعي".

وأشارت: "ندمت على زواجي من شخص منهم وارفض الإفصاح عنهم"، مشيرة إلى أنها لو قررت أن تكتب مذكراتها سيكون النصيب الأكبر فيها للغدر في حياتها.

كشفت نجوي فؤاد الراقصة الاستعراضية، عن سر اختفائها خلال الفترة الأخير، مؤكدة أن هناك أسباب قوية منعتها من التواجد على الساحة الفنية خلال السنوات الماضية.

وأضافت “فؤاد”، في حوار لبرنامج ضرب نار، المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، مساء اليوم الأحد، “كنت مريضة لعامين، وأصيبت بانزلاق غضروفي، وعملت عملية في رجلي، وبعدها جت كورونا فالتزمت بالمكوث في البيت”.