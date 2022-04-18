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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غالية بن علي تحيي حفلا تراثيا بدار الأوبرا

غالية بن علي
غالية بن علي

نجحت المطربة غالية بن على فى خلق حالة فنية فريدة خاطبت من خلالها وجدان مختلف الشرائح الاجتماعية خاصة الشباب حيث قدمت عدد من اعمال التراث المصرى والتونسى بطريقة مميزة مزجت بين الاصالة والمعاصرة وذلك فى حفلها الذى اقيم على مسرح النافورة وجاء ضمن امسيات الاوبرا الرمضانية .

وبصوت يمزج النغمات الطربية والغجرية والغربية تجلت شخصيتها الفنية وقدمت غالية بن علي عدداً من الاعمال التراثية المصرية والتونسية الى جانب مجموعة اعمالها الخاصة التى اثبتت قدرتها على الغناء بالعربية الفصحى واللهجة العامية المصرية كان منها ترياق ، رأي البريق، أخفي الهوى  ، أهو ده اللي صار ، تحت الياسمينا ، يا فؤادي ،طائر الشوق ، الأطلال ، يا مسافر وحدك ، لاموني اللي غاروا مني . إلى جانب مختارات من رباعيات صلاح جاهين منها بيت ياسين  ، عجبي على العجب العجيب العجاب ومن داق سكر شرابكم .

وبالتزامن، مع حفل غالية بن علي، يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا لفرقة نور النبي للإنشاد الديني التى تقدم عددا من قصائد العشق الإلهى والمدائح النبوية التي تتغنى بصفات وأخلاق الرسول الكريم، منها “مولاى صلي وسلم”، و"يا أكرم الخلق"، و"إيه العمل يا أحمد"، و"يا إمام الرسل"، و"قمر"، و"بادر لقد فاتتك الغنائم"، و"تشوقت روحى"، و"إني جعلتك في الفؤاد محدثي" وغيرها.

غالية بن على مسرح النافورة صلاح جاهين الأوبرا Arts Entertainment

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