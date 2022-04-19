الدولار الأمريكي يرتفع إلى أعلى مستوى في عامين

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى جديد في عامين، بعد تداول ضعيف ومتقلب، تمشيا مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة، حيث يستعد المستثمرون لرفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وحسب “رويترز” كانت أحجام التداول ضعيفة مع إغلاق الأسواق في هونج كونج وأوروبا واستراليا ونيوزيلندا في عطلة عيد القيامة.

وتتوقع سوق العقود الآجلة للفائدة الأمريكية فرصة بنسبة 96 في المئة لزيادة قدرها 50 نقطة أساس، في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر المقبل، وحوالي 215 نقطة أساس في زيادات تراكمية للفائدة في 2022، وهو ما يقدم دعما قويا للدولار.

وقفز الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عاما مقابل العملة اليابانية عند 126.98 ين، مما يبرز التناقض في السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي الأمريكي، والسياسة الشديدة التيسير لبنك اليابان المركزي.

ولامس عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 أعوام أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 2.884 بالمئة، وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 100.86 وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2020 .

وتضرر اليورو من غياب الوضوح بشأن موعد زيادة أسعار الفائدة في منطقة العملة الأوروبية.

وتراجع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0782 دولار، غير بعيد عن أدنى مستوى له منذ أبريل 2020 البالغ 1.0758 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.