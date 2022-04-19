حمى الوادي المتصدع فيروس قاتل ينتقل من الحيوانات الأليفة للبشر.. اعرف أعراضه

بعد ظهور متحور XE الجديد من كورونا، أكد الأطباء انتشار مرض فيروسي خطير تم الإبلاغ عنه سابقًا فقط في الحيوانات، وينتشر الآن بين البشر، وهو "حمى الوادي المتصدع".

حمى الوادي المتصدع هو مرض فيروسي، يوجد بشكل شائع في الحيوانات الأليفة، ومع ذلك تم اكتشاف انتقاله للبشر مؤخرًا وفقًا لخبراء منظمة الصحة العالمية.

يخشى الخبراء في منظمة الصحة أن يتحول الأمر ذاته إلى وباء، فالفيروس قد ينتقل من الماعز، الإبل، الجاموس، والماشية، إلى البشر.

مسببات حمى الوادي المتصدع

ينتقل فيروس حمى الوادي المتصدع بين الحيوانات الأليفة عن طريق البعوض ثم ينتشر إلى البشر، تحدث العدوى بسبب فيروس RCF - وهو نوع من الفيروسات الوريدية.

يمكن أن ينتشر هذا الفيروس عندما يتلامس المرء مع دم حيوان مصاب أو يشرب الحليب الخام من الحيوانات المصابة، ولا تزال الأبحاث جارية حول هذا الموضوع، ويحاول الخبراء تحديد كيفية انتقال المرض من الحيوانات إلى البشر بشكل أفضل.

أعراض حمى الوادي المتصدع

بمجرد التعرض لفيروس حمى الوادي المتصدع، قد تظهر الأعراض على المرضى في غضون يومين إلى 6 أيام، حيث يمكن أن يؤدي المرض الفيروسي إلى أعراض من خفيفة إلى شديدة.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن للفيروس أن يبدي أعراضًا مثل:

- دوخة.

- ألم في الظهر.

- آلام العضلات.

- حمى.

- ضعف.

قد تستمر هذه الأعراض لمدة أسبوع تقريبًا إذا كان المريض يعاني من حمى الوادي المتصدع، يمكن أن يستمر وقت التعافي من يومين إلى أسبوع.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن عددًا محدودًا جدًا من المرضى المصابين بحمى الوادي المتصدع يبلغون عن أعراض حادة مثل:

رؤية مشوشة.

الحمى النزفية.

دم في البراز.

نزيف من الأنف.

قئ دم.

التهاب السحايا.

التهاب الدماغ.