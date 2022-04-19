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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير من أمطار رعدية ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية

امطار رعدية
امطار رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية ، في تقريره عن حالة الطقس ليوم (الثلاثاء)، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر متوسط الموج.

ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج. 

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