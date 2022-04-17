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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات بسقوط أمطار رعدية.. الأرصاد السعودية تعلن تفاصيل طقس الأحد

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم، الأحد، تقريرا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز الوطني في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة، عسير، جازان ونجران.

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في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة وغربية الى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر على الجزء الشمالي والجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الاوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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