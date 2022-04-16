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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأكثر حرارة في العام.. تفاصيل طقس الغد على أنحاء الجمهورية

موجة حارة
موجة حارة

شهدت البلاد خلال الأيام الماضية ، أجواء ربيعية في الطقس، حيث كان الطقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحار مائل للبرودة ليلاً، ما قلل من الشعور بالعطش والتعب في نهار شهر رمضان المبارك، إلا أنه من المتوقع أن يشهد طقس غدًا الأحد، ذروة موجة حارة تستمر لمدة 72 ساعة.

حالة الطقس.. ذروة الموجة الحارة غدا مصحوبة بعواصف ترابية

درجات الحرارة اليوم السبت 16-4-2022 .. فيديو

ذروة الموجة الحارة غدًا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدًا الأحد، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس ليلاً معتدلا على نفس المناطق، لطيف على السواحل الشمالية.

نشاط الرياح والاتربة 

يشهد طقس غدًا الأحد، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 22
السواحل الشمالية 36 للعظمى والصغرى 20
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 25
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 23
جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة

بداية رياح الخماسين 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن انطلاق رياح الخماسين، اليوم السبت، بحرارة مرتفعة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مساءًا، حيث تشير توقعات الأرصاد إلى ان ذروة تلك الموجة سيكون غدًا الأحد، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة إلى حد العاصفة الترابية على أغلب الأنحاء مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة في أسبوع

درجات الحرارة السبت 

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 14 درجة

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 14 درجات

قنا العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجات

أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة

سانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 11 درجة

درجات الحرارة الأحد

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة

 درجات الحرارة الاثنين

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة الثلاثاء

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 24 درجة

أجواء ربيعية الطقس نشاط الرياح والأتربة رياح الخماسين موجة حارة

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