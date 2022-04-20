مش شاطرة في التفاوض.. أبرز تصريحات حنان مطاوع بأحد البرامج.. فيديو جراف

حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية مؤخرا.

فماذا قالت حنان مطاوع عن حياتها وأسرارها الخاصة ومسيرتها الفنية؟

عبرت الفنانة حنان مطاوع عن انزعاجها من شائعة انفصالها عن زوجها المخرج أمير اليماني، والتي لاحقتها مبكرا من لحظة زواجها، قائلة: "نفسي أعرف اللي بيطلعوا الشائعات بيبقوا حاسين بإيه، والشائعة ترددت واحنا راجعين من شهر العسل ومكملناش شهر".

وأشارت الفنانة حنان مطاوع، خلال حوارها، إلى أنها اكتشفت خبر انفصالها عن زوجها من خلال صفحات كثيرة على السوشيال ميديا، وعلقت: "لقيت صحباتي من الوسط بيكلموني واكتشفت إن الخبر منتشر وربنا يهدى الناس".

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