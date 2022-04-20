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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مش شاطرة في التفاوض.. أبرز تصريحات حنان مطاوع بأحد البرامج.. فيديو جراف

الفنانة حنان مطاوع
الفنانة حنان مطاوع

حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية مؤخرا.

أبرز تصريحات حنان مطاوع ببرنامج حبر سري.. فيديو

حنان مطاوع: زوجي حببني في إنجاب الأطفال

فماذا قالت حنان مطاوع عن حياتها وأسرارها الخاصة ومسيرتها الفنية؟

عبرت الفنانة حنان مطاوع عن انزعاجها من شائعة انفصالها عن زوجها المخرج أمير اليماني، والتي لاحقتها مبكرا من لحظة زواجها، قائلة: "نفسي أعرف اللي بيطلعوا الشائعات بيبقوا حاسين بإيه، والشائعة ترددت واحنا راجعين من شهر العسل ومكملناش شهر".

وأشارت الفنانة حنان مطاوع، خلال حوارها، إلى أنها اكتشفت خبر انفصالها عن زوجها من خلال صفحات كثيرة على السوشيال ميديا، وعلقت: "لقيت صحباتي من الوسط بيكلموني واكتشفت إن الخبر منتشر وربنا يهدى الناس".

ولمتابعة المزيد حول أخبار الفنانة حنان مطاوع.. تابع الفيديو جراف التالي:

الفنانة حنان مطاوع أمير اليماني شهر العسل السوشيال ميديا برامج رمضان2022

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