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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي الغضب.. ميلان يواجه إنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا

ميلان ضد إنتر
ميلان ضد إنتر

يحل فريق إيه سي ميلان ضيفا على نظيره إنتر ميلان، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

ميلان ضد إنتر:

يسعى فريق إيه سي ميلان بقيادة مديره الفني ستيفانو بيولي لحسم ديربي الغضب لصالحه بتخطي عقبة إنتر ميلان في لقاء الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 19 عاما.

يذكر أن لقاء الذهاب من الدور نصف النهائي بين ميلان وإنتر، انتهى بالتعادل السلبي.

على الجانب الآخر، يطمح فريق إنتر ميلان في كسر عقدة الروسونيري هذا الموسم، بتحقيق الانتصار عليه في لقاء الليلة، وحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

والتقى ميلان وإنتر 3 مرات هذا الموسم، منهم مرتان في مسابقة الدوري الإيطالي، حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة الدور الأول وفاز الروسونيري 2-1 في الجولة الثانية، بينما تعادل الفريقان في اللقاء الثالث في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

كما يتصارع ميلان وإنتر على صدارة الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يتصدر الروسونيري ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة وبفارق نقطتان عن إنتر صاحب المركز الثاني والذي يتبقي له مباراة مؤجلة.

ويلتقي الفائز من مباراة ميلان وإنتر مع المتأهل من لقاء يوفنتوس وفيورنتينا، في نهائي كأس إيطاليا.

ويتربع يوفنتوس على قائمة الأكثر تتويجا بلقب كأس إيطاليا برصيد 14 لقبا، ويحل روما ثانيا بـ 9 ألقاب، بينما يتقاسم إنتر ميلان ولاتسيو المركز الثالث بـ 7 ألقاب، ويأتي فيورنتينا ونابولي في المركز الرابع بـ 6 ألقاب، ويحتل ميلان وتورينو المركز الخامس بـ 5 ألقاب لكل فريق.

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