هالة صدقي برفقة أبطال مسلسل «فاتن أمل حربي» في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هالة صدقي في الصورة برفقة أبطال مسلسل “فاتن أمل حربي”، وعلقت: “كتيبة الإعدام”،، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة هالة صدقي أكدت أنها تحرص على مشاركة الأجيال الجديدة من الفنانين في أعمالهم، على غرار ما حدث معها في أول مشوارها الفني من كبار الفنانين.

وقالت هالة صدقي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “لقد فعلت مثلما ما حدث معي قبل ذلك، فقد قدمني نجوم كبار وأعطوني فرصة، وكانت أسماؤهم في الصدارة، شاركوني في أعمال وأصبحت أسماؤهم بعدي”.