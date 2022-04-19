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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبوها مكانه السجن.. مقطع فيديو يثير غضب رواد السوشيال ميديا

صدى البلد

أثار مقطع فيديو لأب يحاول إلقاء ابنته من البلكونة، غضب الكثير من رواد السوشيال ميديا بسبب هذا الفعل الشنيع وسط صراخ ابنته.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج #أبوها_مكانه_السجن ، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت التعليقات كالتالي: 

“#أبوها_مكانه_السجن‬⁩ مقطع حزين يخض، الله يكون بعون البنت وإحساسها، طفلة محجبة وتتعلق من بلكونة، المقطع دا فيه شويه حاجات لا توصف، أتمنى البنت تطلع سوية ودا صعب أوي، ‏أتمنى يتسجن لأنه أكيد مبهدل الأم والبنت”.

"إذا كان بيعمل كدا في الطفلة يا ترى بيعمل إيه في أمها؟ إنسان فاقد للدين والعقل والرجولة، بتمنى من كل قلبي حد يعمله نفس اللي عمله في الطفلة نشوف شعوره إيه وقتها.. ‏⁧‫#إنقاذ_طفلة_البلكونة‬⁩
‏⁧‫#أبوها_مكانه_السجن‬⁩".

“مليون مرة قلنا ضرورة عمل فحص على القوى العقلية لأي واحد أو واحدة مقبلين على الزواج، ‏الأب مش طبيعي، لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه القرف ده؟  ⁧‫#أبوها_مكانه_السجن”.

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