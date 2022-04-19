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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل استئناف طبيب الكركمين على حكم حبسه سنتين

أحمد أبو النصر
أحمد أبو النصر

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف، أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين على حكم حبسه سنتين وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه، لانتحاله صفة طبيب وترويج مستحضرات طبية غير مصرح بها من وزارة الصحة، لجلسة ٢١ مايو لاستئناف النيابة.

وصل منذ قليل، المتهم أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، إلى محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، وذلك لحضور أولى جلسات استئنافه على حكم حبسه سنتين وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه، لانتحاله صفة طبيب وترويج مستحضرات طبية غير مصرح بها من وزارة الصحة.

وحضر المتهم بمأمورية أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام لحين نظر الجلسة.

وكانت جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، حددت جلسة ١٩ أبريل لنظر أولى جلسات استئناف المتهم احمد ابو النصر الشهير بـ طبيب الكركمين، على حكم حبسه سنتين وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه.

واستأنف دفاع المتهم أحمد أبوالنصر، الشهير بـ "طبيب الكركمين"، على حكم حبسه سنتين وغرامة ١٠٠ الف جنيه، الصادر من محكمة جنح الاقتصادية.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة  المتهم أحمد أبوالنصر، الشهير بـ "طبيب الكركمين" وآخر، بالحبس سنتين وغرامة ١٠٠ الف جنيه. 

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها،وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.

وقدمت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر -هاربًا- وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الجاري؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل  الاجتماعي (فيسبوك ) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.

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