محافظ الفيوم يتفقد معرض السلع الغذائية واللحوم بمركز إطسا

بأسعار مخفضة..

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، معرض بيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، بميدان اطسا بمركز إطسا، بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تنظيم مثل هذه المعارض لدورها في رفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكداً حرص المحافظة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

وخلال تفقد المحافظ، لأقسام المعرض المختلفة اطمأن على توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية والخضر والفاكهة، موجهاً رئيس مركز ومدينة إطسا بتكثيف المرور على السويقات للتأكد من توافر الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة بشكل دوري، كما ناقش عدداً من البائعين والمواطنين حول أسعارها حالياً قياساً بالأيام الماضية، حيث أكد الجميع أن الأسعار شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.

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