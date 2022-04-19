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محافظات

محافظ الفيوم يتفقد مشروع تحسين الميكنة الزراعية بمركز إطسا

محافظ الفيوم يتفقد
محافظ الفيوم يتفقد الميكنة الزراعية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، محطة الزراعة الآلية بمركز اطسا، ضمن مشروع تحسين الميكنة الزراعية بالتعاون بين الحكومتين المصرية والإيطالية.

وحضر جولة المحافظ بالمحطة الدكتور محمد التوني معاون المحافظ،  والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا.

وأشار محافظ الفيوم، خلال تفقده لمحطة الميكنة الألية، إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من جميع الآلات الموجودة بالمحطة، بما يسهل العمليات الزراعية على الفلاحين، مؤكداعلى اهمية تدريب المزارعين على الميكنة الحديثة لتحقيق الاستفادة القصوى منه.

وطالب بالحفاظ على هذه الأصول بصورة اقتصادية سليمة والإدارة الرشيدة لها وصيانة الآلات بشكل دوري لتكون بكامل جاهزيتها.

كما أكد المحافظ، على توفير معدات الحصاد للمزارعين، وتخفيض قيمة الخدمة لهم بتلك الآلات بنسبة ٥٠% بناء على توجيهات وزير الزراعة، مشددا على تشجيع المزارعين للتوجه للزراعة الحديثة واستخدام الميكنة المطورة توفيرا للوقت والجهد، والتيسير على الفلاحين وتقليل التكاليف وزيادة محصولية الفدان.

الجدير بالذكر، أن محطة الزراعة الآلية باطسا تضم معدات عبارة عن، جرارات زراعية مختلفة القدرة، ومحاريث، وبلنترات لزراعة الحبوب، وسطارات لزراعة القمح، وحصادات كومباين بخزان، ومعدات آلية لحصاد وتربيط القمح، وأجهزة ليزر وقصابيات لتمهيد وتسوية التربة، ولوادر، وكلاركات، وأجهزة تومايز لرش المبيدات والاسمدة، وعزاقات، ومحاريث قلاب.

 

 

 

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الفيوم محافظ يتفقد مشروع تحسين

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