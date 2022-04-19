عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

الجنسية المصرية
الجنسية المصرية

حدد قانون الجنسية المصرية ضوابط وآليات حصول الأجنبي على الجنسية المصرية، والرسوم المقررة لذلك، فى ظل توافر عدد من الشروط على إثرها يتم قبول طلب التجنس ومنح الجنسية المصرية.

 

نصت المادة 4 من القانون على أنه : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:

1-  لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

2- لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

4-لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:

  • أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
  • أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • أن يكون ملما باللغة العربية.
  • أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).

 

ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة ٩ من هذا القانون.

 

وطبقا للقانون تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة ٤ مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى فى شأنها.

 

 رسم 10 آلاف دولار للحصول على الجنسية المصرية

 

يصدر بتشكيل الوحدة، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والجهات الأمنية المعنية، ويكون للوحدة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة.

ويقدم طلب التجنس وفقًا للمادة ٤ مكررا من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى، يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.

ولمقدم الطلب إبداء رغبته فى الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.

ولا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج. ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.

وزير الداخلية مجلس الوزراء البنك المركزي قانون الاستثمار الخزانة العامة للدولة رئيس مجلس الوزراء المستندات المطلوبة الخزانة العامة وفاة الزوج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

الأعلى للإعلام يحقق مع خالد الغندور ومحمد شبانة فى شكاوى الأهلي والزمالك

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

دعوات بكثرة الإنجاب.. ماذا يفعل الهندوس لمنع تحول الهند دولة إسلامية

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

السكة الحديد: سقوط عجلة بوجي عربة من قطار 383 القاهرة/المنصورة دون ضحايا

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو إلقاء أب لابنته من البلكونة لتقديمه إلى النيابة

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: كلما زاد الإيمان اشتد البلاء وتساقطت الذنوب كأوراق الشجر

أبرزها الإعفاء من الضريبة العقارية.. 10 مزايا يمنحها القانون للجمعيات الأهلية

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية في 2021 إلى سوريا 66%

معلومات الوزراء: مصر تعزز من جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

اغتنموها.. ثلاث دعوات تمسكوا بها في هذه الأيام المباركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء: حريصون على توفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج

شاهد.. عروس تصفع عريس على وجهه أمام المعازيم|فيديو

أحمد الأحمد بطل "العائدون" في حوار خاص لـصدى البلد: مخرج المسلسل استثنائي وسعيد بتجربتي الأولى بالدراما المصرية

نجوم الفن والإعلام يحتفلون بانتهاء تصوير "دايما عامر"

فيديو

ليلى غفران تخرج عن صمتها وتتحدث عن ابنتها المقتولة وواقعة مسجد الحسين "فيديوجراف"

فرقة ثلاث اخوات فى تحدي جديد لاغنية يا معافر لـ شيرين

هتعقد في بيتك كام يوم ؟ .. تفاصيل إجازة عيدي الفطر والعمال

ليس الأول.. كيف تعاملت الأجهزة الأمنية مع مدعي النبوة في الإسماعيلية؟

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ