المفتي: السيدة مارية القبطية أسلمت وهي في طريقها إلى الرسول

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن المقوقس عظيم القبط أهدي رسول الله هدية ثمينة، وأهدى له السيدة مارية القبطية و شقيقتها.

وأضاف مفتي الديار المصرية، خلال حواره ببرنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الرسول عرض على السيدة مارية الإسلام فأسلمت، فالسيدة مارية القبطية أسلمت وهى فى طريقها إلى الرسول.

ولفت إلى أن الرسول تزوج السيدة مارية وبعد سنة انجب منها سيدنا إبراهيم، ورد على سؤال " هناك بعض الأقاويل تقول أن الرسول لم يتزوج السيدة مارية، ورد وقال إن ملك اليمين كان موجودًا لظروف اجتماعية فى وقته.

وأشار إلى أن نظام الرق وملك اليمين أنتهى تمامًا.