عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رواد تويتر يتضامنون مع فلسطين بهاشتاج غزة تحت القصف

صدى البلد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج غزة تحت القصف، للتضامن معهم بعد اقتحام قوات الاحتلال ساحات المسجد الأقصى.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من كل أنحاء الوطن العربي، وأصبح في الأكثر تداولا عبر تويتر.

txt

بعد إطلاق صاروخ باتجاه أراضيها.. إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة

txt

طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا في قطاع غزة.. وسماع دوي انفجارات عنيفة

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في القدس، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية في وقت مبكر الثلاثاء على قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل، وفق ما أفاد شهود عيان وحركة حماس.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية موقعا أمنيا في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياق آخر أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية " صفا" باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء ساحات المسجد الأقصى وأجبرت المصلين على الانسحاب من ساحاته لتأمين اقتحام المستوطنين في اليوم الثالث من عيد الفصح اليهودي.

وأفاد مراسل "صفا" بأن قوات الاحتلال اعتدت على الأهالي أثناء توافدهم لأداء صلاة الفجر بالمسجد الأقصى، ونصبت حواجز حديدية في مقبرة اليوسفية بباب الأسباط بالقدس المحتلة.

إسرائيل قطاع غزة فلسطين قصف الاحتلال الاسرائيلي تويتر صاروخ الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأعلى للإعلام يحقق مع خالد الغندور ومحمد شبانة فى شكاوى الأهلي والزمالك

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

دعوات بكثرة الإنجاب.. ماذا يفعل الهندوس لمنع تحول الهند دولة إسلامية

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

السكة الحديد: سقوط عجلة بوجي عربة من قطار 383 القاهرة/المنصورة دون ضحايا

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو إلقاء أب لابنته من البلكونة لتقديمه إلى النيابة

ترشيحاتنا

البيضاء بـ 44 والبط 65 جنيها.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

شيخ الأزهر:على المسلم أن يعطي مما وهبه الله ولا ينتظر الثواب إلا من خالقه

مفتي الجمهورية: مارية القبطية كانت زوجة للرسول ولم تكن مِلك يمين

شيخ الأزهر: كلما زاد الإيمان اشتد البلاء وتساقطت الذنوب كأوراق الشجر

أبرزها الإعفاء من الضريبة العقارية.. 10 مزايا يمنحها القانون للجمعيات الأهلية

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء: حريصون على توفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج

شاهد.. عروس تصفع عريس على وجهه أمام المعازيم|فيديو

أحمد الأحمد بطل "العائدون" في حوار خاص لـصدى البلد: مخرج المسلسل استثنائي وسعيد بتجربتي الأولى بالدراما المصرية

نجوم الفن والإعلام يحتفلون بانتهاء تصوير "دايما عامر"

فيديو

ليلى غفران تخرج عن صمتها وتتحدث عن ابنتها المقتولة وواقعة مسجد الحسين "فيديوجراف"

فرقة ثلاث اخوات فى تحدي جديد لاغنية يا معافر لـ شيرين

هتعقد في بيتك كام يوم ؟ .. تفاصيل إجازة عيدي الفطر والعمال

ليس الأول.. كيف تعاملت الأجهزة الأمنية مع مدعي النبوة في الإسماعيلية؟

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ