رواد تويتر يتضامنون مع فلسطين بهاشتاج غزة تحت القصف

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج غزة تحت القصف، للتضامن معهم بعد اقتحام قوات الاحتلال ساحات المسجد الأقصى.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من كل أنحاء الوطن العربي، وأصبح في الأكثر تداولا عبر تويتر.

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في القدس، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية في وقت مبكر الثلاثاء على قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل، وفق ما أفاد شهود عيان وحركة حماس.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية موقعا أمنيا في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياق آخر أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية " صفا" باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء ساحات المسجد الأقصى وأجبرت المصلين على الانسحاب من ساحاته لتأمين اقتحام المستوطنين في اليوم الثالث من عيد الفصح اليهودي.

وأفاد مراسل "صفا" بأن قوات الاحتلال اعتدت على الأهالي أثناء توافدهم لأداء صلاة الفجر بالمسجد الأقصى، ونصبت حواجز حديدية في مقبرة اليوسفية بباب الأسباط بالقدس المحتلة.