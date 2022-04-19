طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا في قطاع غزة.. وسماع دوي انفجارات عنيفة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف أهدافا للمقاومة الفلسطينية بموقع القادسية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلي أن دوي انفجارات ضخمة سمع في المنطقة.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية، موقع ”القادسية“ العسكري التابع لحركة حماس غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعدد من الصواريخ.

ولم تورد وزارة الصحة الفلسطينية، أية أنباء عن وقوع إصابات نتيجة القصف الإسرائيلي، في حين تسبب في أضرار مادية ببعض المنازل المجاورة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة أطلقت نيران مضادات أرضية تجاه الطائرات الإسرائيلية التي أغارت على القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن ”طائرات حربية تابعة للجيش هاجمت موقعاً لحركة حماس جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ باتجاه مستوطنات الغلاف“.