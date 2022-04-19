عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا في قطاع غزة.. وسماع دوي انفجارات عنيفة

طائرات إسرائيلية
طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا في غزة وسماع دوي انفجارات عنيفة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف أهدافا للمقاومة الفلسطينية بموقع القادسية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. 

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلي أن دوي انفجارات ضخمة سمع في المنطقة.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية، موقع ”القادسية“ العسكري التابع لحركة حماس غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعدد من الصواريخ.

ولم تورد وزارة الصحة الفلسطينية، أية أنباء عن وقوع  إصابات نتيجة القصف الإسرائيلي، في حين تسبب في أضرار مادية ببعض المنازل المجاورة.

قناة عبرية: إسرائيل ترغب في احتواء "صواريخ غزة" سياسيا دون تصعيد عسكري..تفاصيل

اتصال بين ملك الأردن وأردوغان بشأن انتهاكات إسرائيل في القدس..تفاصيل

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة أطلقت نيران مضادات أرضية تجاه الطائرات الإسرائيلية التي أغارت على القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن ”طائرات حربية تابعة للجيش هاجمت موقعاً لحركة حماس جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ باتجاه مستوطنات الغلاف“.

فلسطين إسرائيل قطاع غزة خان يونس طائرات حربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقي عن شائعة إقالته: قبل أى حدث كبير تنطلق الأكاذيب

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

بشأن التقلبات الجوية..تاج الدين: الصيف لم يبدأ بعد.. والإجراءات الاحترازية مطلوبة..فيديو

قناة عبرية: إسرائيل ترغب في احتواء "صواريخ غزة" سياسيا دون تصعيد عسكري..تفاصيل

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

لا أثير الفتن.. خالد الغندور يعتذر للأهلي وجمهوره بعد منشوراته الأخيرة.. فيديو

موضوعات متعلقة

الدولار الأمريكي يرتفع إلى أعلى مستوى في عامين

السعودية.. تخفيض أسعار تذاكر قطار الحرمين 50%

رئيس الشيشان: مسلحو آزوف الأوكران يستخدمون المدنيين كدروع بشرية

أمريكا تسعى إلى تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

قناة عبرية: إسرائيل ترغب في احتواء "صواريخ غزة" سياسيا دون تصعيد عسكري..تفاصيل

أمريكا تعلق على تلقي مذكرة من روسيا بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

خرقا للسيادة.. العراق يرفض العمليات العسكرية التركية شمالي البلاد

السعودية توافق على مشروع اتفاقية مع مصر بشأن الاستثمار في القاهرة

ترشيحاتنا

مؤلف موسيقى جزيرة غمام: قمت بإظهار الهوية المصرية والعربية بالموسيقى.. فيديو

هل تحل اللعنة على العالم|فتح تابوت نوتردام الغامض بعد 700 عاما من اختفائه

تفاصيل 30 دقيقة في حريق مخلفات أرض مدينة نصر

متى تسقط ماريوبول في يد روسيا؟.. البنتاجون يجيب

حمد إبراهيم عن انضمامه لجهاز المنتخب: أركز حاليا مع الإسماعيلي

السيطرة على حريق مخلفات في قطعة أرض بمدينة نصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم فقدان ابنها الوحيد.. كيف أقنعت عزيزة حلمي “أم إبراهيم” رأفت الهجان بالعودة إلى إسرائيل؟

غالية بن علي تحيي حفلا تراثيا بدار الأوبرا

أكرم حسني لـ صدي البلد: بدأنا تحضير "مكتوب عليا" منذ فترة طويلة وأتطلع لتقديم أعمال مختلفة عن الكوميديا

من جلباب الكهارب إلى بدلة الأخطبوط.. رحمة أحمد تثير الجدل بأزياء الكبير

فيديو

تفاصيل إصابة آية سماحة بتسمم بسبب مبيد حشري.. فيديو جراف

زيزي عادل: قررت اعتزال الغناء وعايزة أموت وربنا راضي عني.. فيديو

الفيمنست.. كيف أغضب أحمد مكي النساء في مسلسل الكبير أوي 6.. فيديو

بسبب مشهد في صاحب المقام .. محمود عبد المغني يكشف سر جملة له غيرت حياة شخص

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ