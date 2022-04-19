فتنة خالد الغندور ..الأعلى للإعلام يفحص الفيديوهات لتحديد العقوبة |القصة الكاملة

وصفت تصريحات لـ كابتن الزمالك السابق والإعلامي خالد الغندور، بأنها فتنة كبرى وتحريض مباشر وحض على الكراهية ضد النادي الأهلي وجماهيره قبل أيام من مباراة مصيرية وهامة تجمع الفريق الأحمر بفريق الرجاء المغربي، يوم الجمعة.

مباراة النادي الأهلي والرجاء المغربي

ويلتقي النادي الأهلي مع الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة القادمة في ستاد محمد الخامس، بعد انتهاء مباراة الذهاب بنتيجة 2 / 1 للأهلي، والتي شهدت جدلا تحكميا بسبب ركلة جزاء احتسبت ضد فريق الرجاء.

ونشر الإعلامي خالد الغندور الإعلامي، تصريحات منسوبة لحكم الفار في مباراة الذهاب بين النادي الأهلي والرجاء، الجزائري مهدي عبيد قال فيها: "المخرج المصري محمد نصر تعمد إخفاء تصوير زاوية الكاميرا الخلفية عني، لم اشاهد لمسة الكرة في القدم غير في البث المباشر واتأسف لجماهير الرجاء المغربي"، حيث تبين أنها "تصريحات مفبركة".

وتوالت ردود الأفعال الغاضبة من جماهير النادي الأهلي ضد خالد الغندور، والتي طالبت باتخاذ موقف حاسم وعاجل ضده لتعمده إثارة الفتن في الوسط الرياضي ليس المصري فقط ولكن بين الجماهير العربية وسبق وأن أحدث فتنة بين جماهير الأهلي والترجي التونسي.

وعقب موجة الغضب العارمة من قبل جماهير النادي الأهلي تقدم خالد الغندور باعتذار للنادي الأهلي وجمهوره بخصوص منشوراته المتعلقة بأزمة طاقم تحكيم المارد الأحمر أمام الرجاء المغربي في مباراة ذهاب دوري أبطال أفريقيا.

وقال خالد الغندور في فيديو نشره على فيسبوك: "فُوجئت منذ قليل بإصدار النادي الأهلي لبيان ضدي قال فيه بأنني أُثير الفتنة، أريد أن أقول بأنني صديق لكل اللاعبين الأهلاوية، وصديق لأعضاء كُثر في مجلس إدارة النادي الأهلي، لا تُوجد لدي مشكلة مع النادي الأهلي" مضيفا أنا أتحدث في الكرة، كان لدي فيديو عبر إحدى الصفحات، وفهمني الناس بشكل خاطئ، لا أريد أن يغضب الناس مني، لا أحب أن يحزن مني الناس، أنا دائمًا فقط أتحدث عن الكرة، أنا زملكاوي وأنتم أهلاوية، لكنني أتحدث عن الكرة فقط."

وأضاف: "أنا أعتذر لأي شخص فهم كلامي بشكل خاطئ، والدي كان أهلاويًا وأنا أحب الزمالك وزملكاوي ومعظم أصحابي وأهلي أهلاوية، ولا أحب أن يعتقد أي شخص أنني أثير الفتن" وإذا أساء البعض فهمي، فأنا أعتذر له، نحن كلنا إخوة وكنا في مباريات المنتخب مجتمعين، وكنا نتمنى أن نتأهل لكأس العالم".

وختم تصريحات عبر الفيديو قائلا: "أشعر أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه لدرجة أن مجلس الأهلي أصدر بيانًا ضدي، كنت أتكلم بحسن نية، لا أقلل من أحد، وأعتذر إذا كان كلامي قد تم فهمه بشكل خاطئ وتسبب في حالة غضب، أتمنى التوفيق للأهلي والفرق المصرية، وللزمالك الموسم المقبل في البطولات القارية".

شكوى من النادي الأهلي ضد الغندور

اعتذار الغندور لم يكن شفعيا له حيث قررت إدارة النادي الأهلي تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي خالد الغندور، وما يقوم به من تدوينات عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك، كلها غير حقيقية، وتهدف إلى تحريض جماهير الرجاء المغربي ضد فريق الأهلي.

وطالب الأهلي في شكواه باتخاذ اللازم قانونًا حيال الغندور وما يفعله لإثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية وخلق أجواء غير طيبة حول المباراة خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها بهذه التصرفات عند مواجهات الأهلي مع بعض الفرق العربية، فقد حدث ذلك عند ملاقاة الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال عام 2018، وكذلك عند لقاء الأهلي شقيقه الهلال السوداني في دور المجموعات 2020.

من جانبه استمع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأقوال كلاً من الإعلامي محمد شبانه قناة etc والإعلامي خالد الغندور قناة الزمالك، في الشكاوى المقدمة ضدهما من ناديي الأهلي والزمالك واتحاد الكرة.

وقرر المجلس استكمال التحقيقات بعد تفريغ الشرائط والفيديوهات واستكمال الجوانب القانونية، مشددا على "ضرورة التزام الجميع بالأكواد الإعلامية الرياضية وميثاق الشرف الإعلامي، وقرارات الإعلاميين والنقد الرياضيين في المؤتمر الذي عقد بمقر المجلس الأعلى بتاريخ 23 فبراير 2022".

وتحتوى مدونة سلوك الإعلام الرياضي التى وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على 28 بندا :-

(1) يتعين على الإعلاميين الرياضيين الالتزام بأية مدونة سلوك أو ميثاق شرف يحكم عمل

الإعلاميين والصحفيين سواء أكانت صادرة عن مؤسساتهم الإعلامية التي يعملون بها أو صدرت

عن مؤسسات أخرى مثل النقابات أو اتحادات الصحفيين أو أي أجهزة أخرى لها حق وضع مدونة

تحكم السلوك الإعلامي، ومدونة السلوك الإعلامي الرياضي ليست بديلة وإنما مكملة لغيرها من

المدونات ومواثيق الشرف الإعلامية.

(۲) يتعين على الإعلاميين الرياضيين الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها وتأثيراتها الإيجابية القادرة على اجتذاب قطاعات عريضة في المجتمع دون الانزلاق إلى إثارة التعصب أو أية نعرات دينية أو طائفية أو تشجيع العنف أو تعكير الأمن والسلام بين الجماهير أو مخالفة أي من القواعد التي تتضمنها القوانين وهذه المدونة.

المؤسسات والإعلاميون الرياضيون

(۳) تعتبر المؤسسات الإعلامية التي ينتمي إليها الإعلاميون الرياضيون مسؤولة عن مخالفتهم

لما تضمنته هذه المدونة ومسؤوليتها تبدأ بعد معرفتها بتلك المخالفات.

(4) يلتزم الإعلاميون الرياضيون بتطوير أدائهم المهني من خلال السعي وراء المعرفة التي تلزم

الأداء عملهم بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على ثقة الجمهور، فالثقة تتحقق بصعوبة ولكنها تختفي

بسهولة.

(5) ينبغي أن يعمل الإعلام الرياضي من أجل نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية والتي تضع

روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

(6) يحظر على الإعلاميين الرياضيين الإساءة باي شكل كان إلى الفرق الرياضية المحلية أو تلك

التي تنتمي لدول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو الجنس أو الثقافة وعدم الخروج على

مقتضيات المعالجة الإعلامية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية وغيرها قدتتسبب في مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع.

(۷) لا يجوز للرياضيين استخدام المنافسات الرياضية بما يؤثر سلبا في الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي وتحقيق الاستقرار في المجتمع أو نشر العنف أو الإحباط.

(۸) تتحمل المؤسسات الإعلامية كافة نفقات السفر والإقامة والإعاشة للإعلاميين والصحفيين

المكلفين بتغطية الأحداث الرياضية داخلية وخارجية.

(9) يحظر على الإعلاميين الرياضيين المشاركة في أية أنشطة أو القيام بوظيفة يمكن أن تؤدي

إلى تعارض المصالح أو تظهر شبهة بذلك، سواء أكان هذا التعارض حقيقية أو محتملا.

(10) لا ينبغي للإعلاميين الرياضيين المشاركة الرسمية بأي صورة من الصور في أية منافسات

رياضية رسمية أو إدارتها أو تنظيمها أو الإشراف عليها .

الإعلاميون ليسوا جزءا من الحدث

(11) الإعلاميون الرياضيون ليسوا جزءا من الحدث الرياضي أو أية أحداث ذات علاقة بالرياضة

ومنها انتخابات الأندية والاتحادات) أو مشاركين فيه، ويتعين عليهم الوقوف على مسافة ما من

أي حدث رياضي تمكنهم من تغطيته بشكل مستقل نزيه وموضوعي.

(۱۲) الالتزام في التحليل والتعليق والتقارير الإخبارية بالسمات العامة لكل منها والإعلان عن ذلك

بوضوح ولا يجوز الخلط بينهما أو أن تقدم الآراء على أنها حقائق أو يتم التعبير عنها بشكل

يخرجها عن معناها أو سياقها.

(۱۳) يتعين على الإعلاميين الرياضيين الحرص على أن يكون ولاؤهم الأول والأخير للمؤسسات

الإعلامية التي يعملون بها وليس لأي مؤسسة رياضية أخرى.

(14) يتعين على الإعلاميين الرياضيين الالتزام باللغة التي تحفظ للرياضة رسالتها واستخدام تلك

اللغة في الارتقاء بالذوق العام.

(15) يتعين على الإعلاميين الرياضيين الالتزام في التعليق أو التحليل بالقواعد الحاكمة لكل

رياضة من الرياضات المختلفة.

(16) لا يجوز التعرض للحياة الشخصية للمشاركين في الأحداث الرياضية مهما كانت الدواعي.

(۱۷) على الإعلام الرياضي الالتزام تحت أي ظرف بتجنب استخدام تعبيرات التهديد أو التخويف أو

التحريض أو كل ما يحمل التأثير السلبي تجاه الأفراد أو الجماعات أو فئات المجتمع.

(۱۸) حيث تعد الصورة جزءا مهما من المعلومات الرياضية، فإن المعلق الرياضي في حالات

الصور الصادمة أو غير المألوفة يتعين عليه التحذير مسبقة من عدم صلاحية تلك الصور أو

الأفلام للمشاهدين الصغار.

تصحيح الأخطاء من قبل الإعلاميين

(۱۹) لا بد وأن يبادر الإعلاميون الرياضيون إلى تصحيح أية أخطاء كبيرة كانت أم صغيرة فور

معرفتهم بهذه الأخطاء.

(۲۰) يلتزم الإعلاميون الرياضيون بذكر مصدر المعلومات التي ينشرونها إذا كانت قد نشرت من

قبل في أية وسيلة إعلامية أخرى.

(۲۱) لا يجوز للإعلاميين الرياضيين استخدام المنصات الإعلامية التي يعملون بها للترويج لمنتج

أو شركة أو مؤسسة حتى وإن كانت من الرعاة للبرنامج الذي يقدمه وكذلك في افتعال المعارك

والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى.

(۲۲) لا يجوز بأي حال تدخل الرعاة أو المعلنين في محتوى الإعلام الرياضي حيث اختيار

الضيوف أو تحديد الموضوعات حفاظا الحيدة والاستقلال.

(۲۳) يتعين على الإعلاميين الرياضيين التركيز على الأحداث أو السلوكيات الإيجابية المرتبطة

بالقيم الرياضية التي تتم في الملاعب أو خارجها وإبرازها بهدف التشجيع عليها ونشرها بين

علی الجميع.

(٢٤ ) يتعين على الإعلاميين الرياضيين فهم الأهمية الاجتماعية والنفسية والسياسية والاقتصادية

للأحداث الرياضية في حياة المجتمع وأن تخضع ممارسة العمل الإعلامي لما تفرضه هذه الأهمية،

ويتعين على مؤسسات الدولة مساعدتهم في ذلك.

(٢٥) الإعلاميون الرياضيون مطالبون بعدم نشر أو التسبب في نشر أية مواد أو إعلانات كاذبة

أو مضللة أو زائفة، وكل مادة إعلانية يتعين تمييزها بأنها "إعلان".

(٢٦) أن تعمل وسائل الإعلام الرياضي جميعها التقليدية والحديثة على حفز الرأي العام على إدانة

العنف المرتبط بالأحداث الرياضية وبخاصة كرة القدم.

(۲۷) يلتزم الإعلاميون الرياضيون باحترام مشاعر الأطراف المتنافسة من اللاعبين والجمهور

والإداريين وتهدئة المشاعر الغاضبة لديهم وعليهم الاستعانة بمهاراتهم المهنية في تحقيق ذلك.

(۲۸) تحال العقوبات في حالة مخالفة مدونة الإعلام الرياضي إلى القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي بصفة عامة، ويتعين على الجهة المنوط بها متابعة الإلتزام بهذه المدونة مخاطبة الجهة

المسؤولة عن تطبيق العقوبات واقتراح ما تراه في هذا الشأن، على أنه في بعض الأحيان يكون

نشر المخالفات وإبرازها في وسائل الإعلام عقابا في الحالات التي لا تستوجب تطبيق لوائح أو

قوانين عقابية.

جلسة حوارية للمجلس الأعلى للإعلام

من جانب أخر كان قد عقد الأعلى للإعلام فى فبراير الماضى جلسة حوارية حول القضايا المتعلقة بالإعلام الرياضي برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ، بحضور كبار الإعلاميين والصحفيين والنقاد الرياضيين ورؤساء القنوات .

وتم الاتفاق في تهاية الجلسة على عدة توصيات هامة لضبط المشهد الرياضي الإعلامي المصري، وهي:

1- البعد عن التجريج الشخصي والانتقادات التي تتناول الأشخاص، بأي صورة من الصور وكذلك عدم المساس بالأعراض والسمعة الشخصية للمتنافسين، وإعلاء القيم الأخلاقية والسلوكية.

2- احترام مشاعر الأطراف المتنافسة من الفرق واللأعبين والجمهور، والبعد عن أساليب السخرية والاستهزاء والازدراء

3- ضبط السوشيال ميديا ومواجهة الكتائب الإلكترونية.

4- مساندة المنتخب المصري وإطلاق هاشتاج موحد تشجيعًا للمنتخب خلال مباراتيه الفاصلتين أمام السنغال في تصفيات كأس العالم، ومساعدة المنتخب لبذل أقصى مجهود والتمنيات بالتوفيق.

5- تنظيم دورات تدريبية لجميع العاملين في الإعلام الرياضي بالتعاون مع الشركات المتخصصة.

6- تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات يتم الإعلان عن أسمائها خلال أيام.