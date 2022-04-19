بعثة النادي الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى المغرب| صور وفيديو

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى المغرب لمواجهة فريق الرجاء، في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء المغربي بـ ملعب محمد الخامس، في مباراة الإياب مساء الجمعة المقبل في الثانية عشرة ليلا، في ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق 3 تدريبات في موعد المباراة استعدادا للمباراة الحاسمة.

وفاز الأهلي على الرجاء 2-1، على ملعب الأهلي بمدينة السلام في القاهرة، ضمن جولة الذهاب لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

استعدادات الأهلي

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة اجتماعا باللاعبين في جلسة مطولة قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم الأحد الماضي ، على ملعب التتش بالجزيرة.

وشدد عبد الحفيظ وموسيماني في حديثهما مع اللاعبين على ضرورة غلق صفحة مباراة الرجاء التي خاضها الفريق في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا؛ للتركيز في لقاء العودة لأنها المباراة الحاسمة في مشوار التأهل للدور نصف النهائي وتحتاج إلى العمل والتركيز من الآن.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية في إطار الاستعداد للسفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء.

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