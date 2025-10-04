قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أخبار التوك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات.. والوطنية تعلن جدول انتخابات مجلس النواب 2025

منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أسعار الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر في الأسواق المصرية.. فيديو
رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، استقرارًا في أسعار الذهب اليوم السبت، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي – نحو 5225 جنيهًا.

وجاءت باقي الأسعار كالتالي:

عيار 18: 4478 جنيهًا

عيار 24: 5971 جنيهًا

الجنيه الذهب: 41800 جنيه

صباح البلد يرصد أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه
 

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت، والتي شهدت استقرارًا نسبيًا في أسعار بعض العملات، مع ارتفاع طفيف في أخرى.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري:

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 47.69 جنيه

سعر البيع: 47.83 جنيه

اليورو الأوروبي:

سعر الشراء: 56.04 جنيه

سعر البيع: 56.21 جنيه

الجنيه الإسترليني:

سعر الشراء: 64.29 جنيه

سعر البيع: 64.49 جنيه

الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف..أمطار خفيفة وشبورة ورياح اليوم السبت
رصد برنامج صباح البلد حالة الطقس اليوم السبت، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أولى موجات التقلبات الجوية خلال شهر أكتوبر، حيث يسود اليوم السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما يميل الطقس للاعتدال ليلًا على أغلب الأنحاء.

 أمطار خفيفة ونشاط للرياح

توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع نشاط ملحوظ للرياح على فترات متقطعة بمعظم الأنحاء.

 شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق

وحذّرت خرائط الطقس من تكوّن شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الممتدة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

بعد خفض الفائدة.. خبير اقتصادي يكشف المستفيدين وأثر القرار على السوق
 

في خطوة تمثل تحولًا مهمًا في السياسة النقدية، قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، وهو القرار الذي أثار اهتمام الأوساط الاقتصادية والمالية. 

وكشف الخبير الاقتصادي شريف عوض عن الآثار الإيجابية المتوقعة لهذا القرار، مؤكدًا أن الخفض سيمنح دفعة قوية للنشاط الاقتصادي في مصر، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات السوق وتوقعات باستقرار أكبر في العملة المحلية.

 البنوك تفتح أبوابها لمزيد من العملاء

قال عوض، خلال لقائه في برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، إن أولى الجهات المستفيدة من خفض الفائدة هي البنوك، حيث سيتيح القرار لها فرصة توسيع قاعدة عملائها من الأفراد والشركات، بفضل انخفاض تكلفة التمويل، ما يعزز من قدرتها على تقديم تسهيلات ائتمانية ويزيد من معدلات الربحية في القطاع المصرفي.

لدعم الحرف والصناعة.. رئيس الوزراء يفتتح معرض تراثنا ومصانع دوائية جديدة
 

أفادت قناة إكسترا نيوز أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح صباح اليوم السبت فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية، والمُقام بـ أرض المعارض الدولية بمحور المشير، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

ويُعد المعرض من أبرز الفعاليات السنوية التي تُعزز دور الحرف اليدوية والتراثية في الاقتصاد الوطني، حيث يشارك فيه المئات من العارضين من مختلف محافظات مصر، لعرض منتجات تُجسد التراث المصري الأصيل.

مدبولي: الرئيس السيسي يوجه دائما بالاهتمام بالحرف اليدوية بـ "تراثنا"
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الحرف اليدوية المصرية الأصيلة، باعتبارها جزءًا مهمًا من الهوية الوطنية والثقافية لمصر.

المرأة المصرية حاضرة بقوة في معرض "تراثنا"

أوضح مدبولي، خلال افتتاحه معرض "تراثنا" للحرف اليدوية، أن المعرض شهد حضورًا مميزًا للمرأة المصرية، في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً من خلال دعم منتجاتها اليدوية والمشروعات الصغيرة

مدبولي: 80% من عارضي "تراثنا" انضموا للاقتصاد الرسمي بتوجيهات الرئيس
 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بشأن الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار، والعمل على تطويرها وتحديثها لتصبح عنصرًا فاعلًا في خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد القومي.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب افتتاحه لمعرض "تراثنا"، إلى أن المعرض يشهد تطورًا كبيرًا كل عام، وأصبح مصدر فخر لما يقدمه من دعم حقيقي للحرفيين في مختلف المحافظات.

الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
 

أفادت قناة أكسترا نيوز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول لمتابعة سير العمل المشترك لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة، وعلى رأسها مشروع "الدلتا الجديدة"، بهدف دعم الأمن الغذائي.

تسريع منظومة التغذية الكهربائية وتعزيز الأمن الغذائي

ووجّه الرئيس بالإسراع في استكمال منظومة التغذية الكهربائية لمناطق الاستصلاح الزراعي، مؤكدًا على أهمية تحديث خطة أمن الطاقة بشكل دوري لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الوقود الأحفوري

اطلع الرئيس على الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى 2040، مشددًا على تعزيز دور الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب تحسين جودة التغذية الكهربائية وتقليل الفاقد في الشبكات.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن جدول وترتيبات انتخابات مجلس النواب 2025
 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، اعتبارًا من يوم الأربعاء 8 أكتوبر وحتى الأربعاء 15 أكتوبر 2025.

إعلان أسماء المرشحين ورموزهم

من المقرر إعلان كشف أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية يوم 16 أكتوبر، تليها القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، مع آخر موعد للتنازل عن الترشيح في 25 أكتوبر.

محافظات المرحلة الأولى

تضم المرحلة الأولى من الانتخابات محافظات:
الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، البحيرة، الإسكندرية، ومرسى مطروح.

موعد الانتخابات داخل وخارج البلاد

تُجرى الانتخابات في الخارج يومي الجمعة والسبت 7 و8 نوفمبر، بينما تجري في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر 2025.

محافظات المرحلة الثانية

تشمل المرحلة الثانية محافظات:
القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

إعلان النتائج

من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات يوم 18 نوفمبر 2025.

أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟ وهل له شكل معين؟

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

