صباح البلد يرصد أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت، والتي شهدت استقرارًا نسبيًا في أسعار بعض العملات، مع ارتفاع طفيف في أخرى.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري:

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 47.69 جنيه

سعر البيع: 47.83 جنيه

اليورو الأوروبي:

سعر الشراء: 56.04 جنيه

سعر البيع: 56.21 جنيه

الجنيه الإسترليني:

سعر الشراء: 64.29 جنيه

سعر البيع: 64.49 جنيه

أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري:

الريال السعودي:

سعر الشراء: 12.71 جنيه

سعر البيع: 12.75 جنيه

الدرهم الإماراتي:

سعر الشراء: 12.98 جنيه

سعر البيع: 13.02 جنيه