اقتصاد

انخفاض الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية اليوم الخميس

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى


تراجعت أسعار العملات العربية في مصر على مدار تعاملات الأسبوع الجاري وسجل الدينار الكويتي انخفاضا بقيمة 73 قرشا.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس  2-10-2025 في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس  2-10-2025:

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  2-10-2025:

سعر الشراء: 156.12 جنيهً.

سعر البيع: 156.91جنيه.

سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبًا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  2-10-2025:

سعر الشراء: 12.70 جنيه.

سعر البيع: 12.77 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس  2-10-2025:

سعر الشراء: 13 جنيه.

سعر البيع: 13.04 جنيه.

وسجل  سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس  2-10-2025:

سعر الشراء: 125.50جنيه

سعر البيع : 127.10 جنيه

وصل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  2-10-2025:

سعر الشراء: 12.13 جنيه.

سعر البيع: 13.14 جنيه.

وبلغ الدينار الأردني أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس  2-10-2025:

سعر الشراء:66.95جنيه.

سعر البيع: 67.62 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  2-10-2025:

سعر الشراء: 122.97جنيه.

سعر البيع: 124.46 جنيه.

العرض والطلب 

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.

ويُعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.

أسعار العملات العربية اسعار العملات العربية اليوم سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي الجنيه المصري

