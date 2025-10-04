أمل الحناوي: ترحيب عربي ودولي واسع بموافقة حماس على خطة ترامب

قالت الإعلامية أمل الحناوي إن ردود الفعل العربية والدولية تتوالى بترحيب واسع بعد إعلان حركة حماس موافقتها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا التطور يمهد لبدء مرحلة من الهدوء النسبي في القطاع، ويفتح الباب أمام تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أوضاع مأساوية ويفتقد لأبسط مقومات الحياة.

توفير الظروف الميدانية اللازمة

وأوضحت «الحناوي» خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر بدأت بالفعل تحضيرات مكثفة لمناقشة توفير الظروف الميدانية اللازمة لتطبيق بنود الخطة، وعلى رأسها ترتيبات تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، إلى جانب العمل على عقد حوار فلسطيني جامع لبحث مستقبل قطاع غزة سياسيًا وإنسانيًا

وأضافت أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول استعداد الجيش لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، والمتعلقة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين ووقف العمليات العسكرية، تشير إلى إمكانية تبلور انفراجة حقيقية في الأفق إذا ما توافرت الإرادة السياسية من جميع الأطراف المعنية.