زيزو وبن شرقي يقودان الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
غزل المحلة يتعادل أمام الزمالك عن طريق محمود صلاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أمل الحناوي: ترحيب عربي ودولي واسع بموافقة حماس على خطة ترامب

ترامب
محمد البدوي

قالت الإعلامية أمل الحناوي إن ردود الفعل العربية والدولية تتوالى بترحيب واسع بعد إعلان حركة حماس موافقتها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا التطور يمهد لبدء مرحلة من الهدوء النسبي في القطاع، ويفتح الباب أمام تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أوضاع مأساوية ويفتقد لأبسط مقومات الحياة.

توفير الظروف الميدانية اللازمة

وأوضحت «الحناوي» خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر بدأت بالفعل تحضيرات مكثفة لمناقشة توفير الظروف الميدانية اللازمة لتطبيق بنود الخطة، وعلى رأسها ترتيبات تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، إلى جانب العمل على عقد حوار فلسطيني جامع لبحث مستقبل قطاع غزة سياسيًا وإنسانيًا

وأضافت أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول استعداد الجيش لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، والمتعلقة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين ووقف العمليات العسكرية، تشير إلى إمكانية تبلور انفراجة حقيقية في الأفق إذا ما توافرت الإرادة السياسية من جميع الأطراف المعنية.

حماس حركة حماس ترامب الرئيس الأمريكي خطة الرئيس الأمريكي

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

جهود محافظة المنوفية

وكيل صحة المنوفية يتفقد دلهمو لمتابعة آثار الفيضان ويوجه بالتدخل لخدمة المواطنين| صور

فتاوى

فتاوى| هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أيهما أفضل عمرة التطوع أو الإنفاق على الفقراء؟.. هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟

انتاج الحرير الطبيعي

تفاصيل إنشاء أول مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي في الوادي الجديد

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

لماذا حملت بعض سيارات تويوتا في التسعينيات شارات مطلية بالذهب؟

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

