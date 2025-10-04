المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي لـ صدى البلد: موافقة حماس على خطة ترامب صفعة سياسية تربك منظومة الإبادة الإسرائيلية

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: «إن موافقة حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء العدوان الابادي الإسرائيلي على قطاع غزة، تُشكّل منعطفًا سياسيًا حاسمًا في مسار الجهود الرامية إلى إنهاء حرب الإبادة التي تُمارسها دولة الاحتلال ضد أبناء شعبنا في القطاع المحاصر».

وأوضح ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذا التطور يعبّر عن إرادة فلسطينية أصيلة تستند إلى تصميمٍ جمعي على حماية وجودنا الوطني الفلسطيني من جرائم الاقتلاع والتجويع والتدمير الابادي التي تحوّلت إلى سياسة إسرائيلية رسمية.

وأضاف أن حماية المدنيين وضمان حقّهم في الحياة والكرامة يشكّلان جوهر هذا القرار، والذي يمهّد ايضاً لبناء بيئة سياسية جديدة قادرة على صون الثوابت الوطنية وفتح أفق حقيقي لإنهاء الاحتلال.

وأشاد دلياني بجهود جمهورية مصر العربية وقطر وتركيا وسائر الدول التي أسهمت في بلورة هذا المسار، مؤكدًا أن نجاحه يتطلب استمرار الدعم العربي والدولي لتثبيت وقف العدوان، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والإعداد الجاد لإعادة إعمار ما دمّرته آلة الحرب الإسرائيلية.

وحذّر دلياني من محاولات حكومة الإبادة الاسرائيلية التلاعب بمسار المبادرة أو إفشاله عبر أدواتها السياسية والعسكرية، داعيًا إلى موقف فلسطيني موحّد يُترجم هذا التطور إلى خطوة ثابتة على طريق الحرية والسيادة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.