اليوم.. بدء ظهور إلهام شاهين في حلقات مسلسل بطلوع الروح

تبدأ اليوم الفنانة إلهام شاهين الظهور في حلقات مسلسل “بطلوع الروح” في الحلقة الخامسة التي تعرض مسبقا على منصة شاهد vip قبل طرحها غدا على شاشة قناة mbc مصر.

يضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق، تم تصويره في عدد من الدول، إلا أن الجزء الأكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا.



بطلوع الروح إخراج كاملة أبو ذكرى، وهى صاحبة عدد من الأعمال الناجحة فنياً وجماهيريا، أبرزها “سجن النساء”، و"واحة الغروب"، و"ذات"، و"100 وش".



أما مؤلف مسلسل بطلوع الروح فهو محمد هشام عبية، وقد سبق وأن قدم عددا من الأعمال الدرامية الناجحة رغم قلة عددها، وهي: “فى كل أسبوع يوم جمعة”، والذى كان واحدا من فريق الكتابة فيه، وقد نجحت منة شلبى بفضل العمل فى الترشح إلى جائزة الإيمي العالمية، كما قدم مسلسل “60 دقيقة

وأكدت الفنانة إلهام شاهين أنها لم تضع شروطا حول طريقة وضع اسمها على تتر مسلسل “بطلوع الروح”، والذى تشارك فى بطولته الفنانة منة شلبي .

وتابعت إلهام شاهين لـ صدي البلد : لم أضع شروطا أو أطلب وضع اسمي بشكل معين على التتر، فقد تركت الأمر إلى المخرجة وشركة الإنتاج الذين يقدرون مكانتي الفنية، وواثقة من حفظهم لمكانتي أدبياً .

وتضيف إلهام شاهين: لا أهتم بهذه الأمور بالشكل المبالغ فيه، فقد تخطيت تلك المرحلة، كما أن الأهم بالنسبة لى هو الدور الجيد ، ففي بعض الأوقات تقوم القنوات الفضائية بإلغاء التتر بسبب الإعلانات، ولكن يبقى الدور هو الأهم .