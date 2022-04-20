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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهمين فى قضية ثأر دار السلام .. اليوم

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم، محاكمة المتهمين في قضية ثأر دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، و محمد الشرقاوي، و سالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالشروع فى قتل المجنى عليه م. ش عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على إزهاق روحه ثأرًا لما بدر من شقيقه بمقتل شقيق المتهمين الأول والثانى وأعدوا لهذا الغرض «أسلحة بيضاء» ونفاذا لما وغر فى صدورهم وراجحته عقولهم وأتحدت إرادتهم عليه من نية خبيثة، للخلاص من خصمهم فتوجهوا إلى حيث أيقنا بمكان تواجد ضحيتهم، وما أن ظفرو به حتى تناوبوا الاعتداء عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء، فأحدثوا به الإصابات التى أوضحها تقرير الطب الشرعي، قاصدين قتله إلا أن خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم به، وهو تدارك المجنى عليه للعلاج.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بحيازة وإحراز أسلحة بيضاء «مطواة وسكين» بغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

وأضافت التحريات إلى صحة الواقعة بباعث الثأر لصالح شقيق المتهمين الأول والثانى المتوفى في واقعة المحضر 535 لسنة 2021 جنح دار السلام على يد شقيق المجنى عليه وآخرين، وأضافت التحريات أنه حال مشاهدة المتهم الثالث للمجنى عليه داخل المحل تجمع المتهمين وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بإحداث إصابته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
 

قضية ثأر دار السلام ثأر دار السلام دار السلام

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