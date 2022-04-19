منة فضالي: هاني البحيري أخويا وعشرة عمري

شاركت الفنانة منة فضالي صورا جديدة لها، رفقة مصمم الازياء هاني البحيري، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت منة فضالي: “الفطار واللمة الحلوة عند أخويا وعشرة عمري هاني البحيري، كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال ١٠٠ سنة ودائما مجمعنا️”.

وكانت قد روجت منة فضالي لفيلم جديد لها وهو “مغامرات كوكو”، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت: “فيلم مغامرات كوكو دعواتكم.. قصة وإخراج الأستاذ إسماعيل فاروق، وسيناريو وحوار إيهاب ناصر، وإنتاج الأستاذ عمرو طنطاوي، ومدير التصوير محمد عزمي، بطولة النجوم العسل الأستاذ بيومي فؤاد والأستاذ خالد الصاوي والقمر شيرين رضا وأوس أوس وإيهاب فهمي وعمرو عبد العزيز وطاهر أبو ليلة والعبدة لله منة فضالي.. دعواتكم".