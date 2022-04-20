دعوى تعويض "العدل جروب" ضد سارة التونسي .. غدا

تنظر غدا الخميس محكمة جنوب القاهرة، الدعوى رقم 285 لسنة 13 استئناف اقتصادى، والتى أقامها المستشار هيثم عباس دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية بصفتة وكيلا عن شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسى، يطالبها بتعويض عشرة مليون جنيه، بسبب الإخلال التعاقدى و عدم إلتزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل( حرب أهلية )؛ لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصرى ونقابة المهن التمثيلية.



وصرح المستشار هيثم عباس، بأنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وادبية تتجاوز المطالبة المالية بأى قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى فى تاريخ الشركة التى عملت فى المجال الفنى لعقود، وجارى إعداد بيان صحفى من الشركة لشرح ملابسات الأمر للرغبة فى توصيل حقيقة الأمر للكافة وحرصها على عدم الرد حتى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على حقوقها المادية والمعنوية.

