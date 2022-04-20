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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اليوم.. ورشةعمل لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بعين شمس بالتعاون مع مايكروسوفت

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، بجامعة عين شمس، اليوم الأربعاء ، ورشة عمل بالتعاون مع شركة مايكروسوفت تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، وذلك في تمام الساعة 10 صباحا بمقر المركز.

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وأوضح الدكتور إسلام حجازي ، المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، أن الورشة تستهدف مسؤولي إنشاء بريد إلكتروني رسمي تابع للجامعة في كليات جامعة عين شمس.

وأضاف أن الورشة تهدف إلى شرح وتوضيح طرق إعداد وتأمين الإيميل الجامعي.

يأتي ذلك في إطار التشجيع على استخدام الإيميل الجامعي من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين للاستفادة من الخدمات التي يوفرها.

والجدير بالذكر كرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس طلبة حقوق عين شمس لفوزهم بالمركز الثانى على مستوى الشرق الأوسط فى مسابقة محكمة أكسفورد الصورية.

شهد التكريم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس والدكتور أحمد خليفة الأستاذ بكلية الحقوق .

وأعرب الدكتور محمود المتيني عن سعادته الكبيرة لفوز طلاب كلية الحقوق فى هذه المسابقة كما وجه الشكر لعميد الكلية والدكتور احمد خليفة لحرصهما على التفكير خارج الصندوق بمشاركتهم فى مثل هذه المسابقات الدولية .

وأشار إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لخريجيين على دراية كاملة بالتشريعات والقوانين الدولية ،كما أوصى الطلاب بضرورة تسجيل توصياتهم الخاصة بالمسابقة لأن ذلك سيعود بالنفع على الكلية فيما بعد ،مؤكدا أن  الجامعة ستظل وبصورة مستمرة داعمة لطلابها.

من جانبه وجه الدكتور عبد الفتاح سعود التهنئه للطلاب ،  كما أوصاهم بضروره التواصل مع الاجيال اللاحقه للاستفاده من تجاربهم الهامه والضروريه للارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب.

وقد وجه الدكتور محمد صافى الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة وا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لدعمهما المستمر لكل برامج وأنشطة كلية الحقوق وللاستاذة والطلاب بالكلية .

جامعة عين شمس مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور محمود المتيني الدكتور إسلام حجازي أعضاء هيئة التدريس Jobs Education

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