عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أحمد موسى يروج لـ حلقة جديدة بالشيخ زويد: انتظرونا قريبا

صدى البلد

روج الإعلامي أحمد موسى لحلقة جديدة من برنامجه “على مسئوليتي” الذي يعرض على شاشة صدى البلد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “إنتظرونا قريبا..الشيخ زويد …. النصر المبين”.

txt

أحمد موسى: مشهد البلتاجي بالأمن الوطني في الاختيار 3 حقيقي مش تمثيل

txt

أحمد موسى: ما يعرض في الاختيار 3 قشور فقط

من جانب آخر، قال الإعلامي أحمد موسى، إن مسلسل الاختيار 3 عرض اليوم مشهد ذهاب القيادي الإخواني محمد البلتاجي إلى مقر الأمن الوطني أثناء حكم محمد مرسي، لطلب نقل ضباط بعينهم من الجهاز، مضيفا أنه «مشهد حقيقي مش تمثيل».


وأكد أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن رجال الأمن الوطني أنقذوا مصر من الإرهاب، مضيفا أن أسماء الضباط الذين طلب الإخوان نقلهم ما زالوا موجودين في الجهاز باعتبارهم من أكفأ الضباط  في الجهاز الوطني.


وأكمل   موسى، أن مسلسل الاختيار 3 أظهر دور الأجهزة الوطنية في مواجهة الإرهاب.

الإعلامي أحمد موسى على مسئوليتي أحمد موسى الإرهاب الآمن الوطني برنامج على مسئوليتي الشيخ زويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

حاول إلقائها في الشارع.. القبض على والد فتاة البلكونة بـ الجيزة

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

قرعة تصفيات أمم أفريقيا.. مجموعة قوية لمصر وصدامان عربيان

طارق شوقي عن شائعة إقالته: قبل أى حدث كبير تنطلق الأكاذيب

ترشيحاتنا

تسديدة صاروخية.. زيزو يفتتح التسجيل للزمالك أمام الاتحاد السكندري بالدوري

والد ماكرون: الفرنسيون جاحدون جدا..ابني بحاجة للكثير من الشجاعة ولا أتبع طائفته

محمد صلاح يتصدر تريند تويتر بعد العودة للتسجيل في مرمى اليونايتد

ليفربول يتقدم على مانشستر يونايتد بثنائية صلاح ودياز في الشوط الأول

ادعولي.. لماذا قررت زيزي عادل بشكل مفاجئ اعتزال الغناء ؟ فيديوجراف

ناسا تحذر من عواصف شمسية تضرب الأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخيف أم مذهل..شاهد أطول جسر من الزجاج في العالم|صور

الكبير أوي الحلقة 18 .. جنون چوني بسبب اليوتيوب ومكي يقطع الإنترنت

باب طائرة ينفتح في الهواء.. شاهد رد فعل الركاب|فيديو

إلهام شاهين لـ صدى البلد: دوري فى بطلوع الروح يقدم لأول مرة على الشاشة.. ولم أضع شروطاً لوضع اسمي على التتر .. وشاهدت مئات الفيديوهات لداعشيات قبل التصوير

فيديو

آشلي في الكبير أوي.. هل تعود روان عاطف للتمثيل مرة أخرى؟

تفاصيل احتراق مركب سياحي في الغردقة دون خسائر بشرية.. فيديو جراف

سعر البامية والطماطم .. تفاصيل أسعار الخضراوات والفاكهة

ملاكنا سنحبك دائمًا.. كريستيانو يعلن وفاة رضيعه وغموض حول مشاركته أمام ليفربول

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ