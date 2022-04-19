أحمد موسى يروج لـ حلقة جديدة بالشيخ زويد: انتظرونا قريبا

روج الإعلامي أحمد موسى لحلقة جديدة من برنامجه “على مسئوليتي” الذي يعرض على شاشة صدى البلد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “إنتظرونا قريبا..الشيخ زويد …. النصر المبين”.

من جانب آخر، قال الإعلامي أحمد موسى، إن مسلسل الاختيار 3 عرض اليوم مشهد ذهاب القيادي الإخواني محمد البلتاجي إلى مقر الأمن الوطني أثناء حكم محمد مرسي، لطلب نقل ضباط بعينهم من الجهاز، مضيفا أنه «مشهد حقيقي مش تمثيل».



وأكد أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن رجال الأمن الوطني أنقذوا مصر من الإرهاب، مضيفا أن أسماء الضباط الذين طلب الإخوان نقلهم ما زالوا موجودين في الجهاز باعتبارهم من أكفأ الضباط في الجهاز الوطني.



وأكمل موسى، أن مسلسل الاختيار 3 أظهر دور الأجهزة الوطنية في مواجهة الإرهاب.