محمد صلاح يتصدر تريند تويتر بعد العودة للتسجيل في مرمى اليونايتد

تصدر اللاعب محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من جمهوره عبر السوشيال ميديا بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد واحرازه هدف، وصنع اخر في الشوط الأول للمباراة التي تجمعهم بالدوري الإنجليزي.

كسر محمد صلاح صيامه عن التسجيل منذ 12 مارس الماضي بتسجيله الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك مانشستر يونايتد في قمة مؤجلات الجولة 30 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 22 من متابعة للتمريرة الرائعة من ساديو ماني، ليوسع الفارق لفريقه.

يُذكر أن هدف ليفربول الأول جاء عن طريق الكولومبي لويس دياز في الدقيقة الخامسة من متابعة لتمريرة محمد صلاح من الجهة اليمنى.