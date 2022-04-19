جامعة حلوان تطلق دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس.. الرابط والتفاصيل

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، عن خطته التدريبية لشهر أبريل ٢٠٢٢، انطلاقا من حرص الجامعة على تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وتقام هذه الدورات و البرامج تحت رعاية كل من تحت الدكتور ممدوح مهدى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة، مدير المركز .

دورة الإحصاء التحليلي يومي الثلاثاء والأربعاء 19 : 20 أبريل 2022‪ من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

دورة الساعات المعتمدة يومي الاحد والاثنين 24 : 25 أبريل 2022‪ من من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء

ولفت المركز الى انه على الراغبين فى حضور هذه الدورات وتنمية مهارتهم من العاملين بالجامعة متابعة الصفحة الرسمية للمركز عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر الرابط:

https://docs.google.com/.../1zYX0BLRkEHo.../edit...



وعلى جانب آخر نظم مكتب العلاقات الدولية الملتقى البحثى الدولى الأول فى مجال العلوم الإنسانية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة كازان الفيدرالية الروسية.

والذى استهدف إتاحة فرص التواصل وتبادل الأفكار البحثية لتطوير بحوث دولية مشتركة بين الجامعتين بما يعزز أوجه التعاون البحثى الدولى.

وخلال الكلمة الافتتاحية لجامعة حلوان أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أهمية هذا اللقاء ودوره فى تطوير منظومة البحث العلمى من خلال تفعيل التواصل بين كافة الباحثين على المستوى الدولى، مؤكدة أن تلك الفاعلية تمثل الخطوة الأولى فى سلسلة من اللقاءات المعنية بالمجالات التخصصية المختلفة، وتتطلع جامعة حلوان إلى استمرار التعاون البحثى الدولى بين الجامعتين فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بينهما والتى تعزز التعاون فى شتى المجالات الدولية.