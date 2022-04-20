ميمي جمال تكشف عن نيتها في ارتداء الحجاب.. وترثي حسن مصطفى بكلام مؤثر

حلت الفنانة ميمي جمال، ضيفة في برنامج "سابع سما" ، والمذاع على فضائية "النهار"، ومن تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، وتحدثت خلال اللقاء عن سبب عودتها للفن ، ورأيها في الحجاب ، وأرثت زوجها بكلمات مؤثرة ، وجاءت تصريحاتها كالتالي:



ميمي جمال تكشف سبب عودتها للفن مرة أخرى :

قالت الفنانة ميمي جمال، إنها شعرت بأنها ظلت لفترة طويلة بعيدة عن الكاميرا ، وجالسة على "الكنبة" مثلما وصفت نفسها، متابعة: "كل بنت من بناتي أتجوزت وراحت بيتها ومش بعمل حاجة في الدنيا غير أن بروح لصحبتي وبنعيد نفس الكلام هو هو كل يوم".

ميمي جمال تتحدث عن أمنيتها هي وزوجها في انجاب ولد :

أجابت الفنانة " ميمي جمال " على أحد الأسئلة الموجهة لها من الإعلامية " راغدة شلهوب " عن أمنيتها في أن تنجب ولد ، قائلة :" أه اتمنيت وجوزي أتمنى كمان لأن حسن كان متجوز قبل مني ومخلف بنت فأنا لما أتجوزنا كانت أمنية حياته يجيب ولد وهو عشان عاوز كان نفسي أراضيه وأبسطه " .

ميمي جمال عن علي ربيع: دمه خفيف بس موهوب في المسرح أكتر :



أبدت الفنانة ميمي جمال رأيها عن الفنان علي ربيع ، قائلة : " دمه خفيف أوي بس هو في المسرح لاقي نفسه أكتر من السينما " .

ميمي جمال: محمد نجم خدع الجمهور في «عش المجانين» عن طريق شقيقه :

تحدثت الفنانة ميمي جمال عن الفنان محمد نجم ، قائلة إنها عملت معه في مسرحية " عش المجانين" مع الفنانة ليلى علوي، وكان العمل له كواليس طريفة .

وتابعت الفنانة " ميمي جمال " ، خلال لقائها لـ برنامج " سابع سما " ، والمذاع على فضائية " النهار "، ومن تقديم الإعلامية " راغدة شلهوب " ، أن النجم محمد نجم كان يؤدي أكثر من شخصية في المسرحية مما كان يتطلب وقتا لـ تغيير ملابسه، ولم يكن هناك تخطيط لملء هذا الوقت.

ميمي جمال: غادة عبد الرازق قدمت دراما جيدة في بداية مشوارها

قالت الفنانة ميمي جمال إن غادة عبد الرازق، قامت بعدد من الأعمال الدرامية الجيدة في أول مشوارها الفني، وبعد ذلك أعمالها لم تكن في المستوى المطلوب لأنها ممثلة كبيرة.

ميمي جمال: فيلم أصحاب ولا أعز سوء اختيار من منى زكي :

قالت الفنانة ميمي جمال، إن فيلم أصحاب ولا أعز سوء اختيار من الفنانة منى زكي.

وتابعت ميمي جمال، خلال لقائها بـ برنامج "سابع سما"، المذاع على فضائية "النهار"، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب: "الناس واخده فكرة عن منى زكي أنها بنت شخصيتها كيوت أوي وبتعمل أدوار تخش القلب فيمكن، استغربت شوية لأن مش ده اللي متعودة عليه منها".

ميمي جمال: احتمال ألبس الحجاب ليه لأ

علقت الفنانة " ميمي جمال " على صورتها بالحجاب خلال تأديتها للعمرة ، قائلة : " كنت بروح العمرة مع جوزي دايما لأن كان عنده إقامة في السعودية .. وعملت 3 مرات عمرة ورا بعض " .

وأجابت الفنانة ميمي جمال عن سؤال في لقائها ببرنامج " سابع سما " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، ومن تقديم الإعلامية راغدة شلهوب " عن ما إذا كانت تنوي ارتداء الحجاب ، قائلة : "مش عارفة ده ايحاء من ربنا لما يقولي هسمع واتحجب وحتى لو اتحجبت عادي هشتغل " .

ميمي جمال عن ويجز: ربنا يحبب فيه خلقه لكن مش فاهمة أغانيه



قالت الفنانة ميمي جمال إنها لا تقتنع بمغنى الراب "ويجز"، على الرغم من أن ناس كتير جدا معجبة به، وحفلاته عليها إقبال كبير، ولكنني لا أفهم هذا النوع من الغناء.

ميمي جمال تبكي: وفاة جوزي قطم ضهري ولقيتني مسنودة على هوا.. شاهد

أرثت الفنانة " ميمي جمال " زوجها الفنان " حسن مصطفى " بكلمات مؤثرة ، قائلة عنه : " ده حبيبي وعشرة عمري الله يرحمه والراجل الوحيد اللي اتجوزته من سنة 1966 " .

وتابعت الفنانة ميمي جمال ، خلال لقائها لـ برنامج " سابع سما " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، ومن تقديم الإعلامية " راغدة شلهوب " ، أنها كانت تقدر زوجها الفنان " حسن مصطفى " وهو على قيد الحياة ، قائلة عنه: "راجل جميل وطيب ومحترم وحنين وفي البيت عكس الشغل خالص وبيعرف ربنا".

وأردفت متأثرة: "بعد وفاته ضهري أتقطم وكنت مسنودة عليه وفجأة لقيت تفسي مسنودة على هوا ، وكان قبه وفاة أمي".

