عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميمي جمال تكشف عن نيتها في ارتداء الحجاب.. وترثي حسن مصطفى بكلام مؤثر

الفنانة ميمي جمال
الفنانة ميمي جمال

حلت الفنانة ميمي جمال، ضيفة في برنامج "سابع سما" ، والمذاع على فضائية "النهار"، ومن تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، وتحدثت خلال اللقاء عن سبب عودتها للفن ، ورأيها في الحجاب ، وأرثت زوجها بكلمات مؤثرة ، وجاءت تصريحاتها كالتالي:

 
ميمي جمال تكشف سبب عودتها للفن مرة أخرى : 

قالت الفنانة ميمي جمال، إنها شعرت بأنها ظلت لفترة طويلة بعيدة عن الكاميرا ، وجالسة على "الكنبة" مثلما وصفت نفسها، متابعة: "كل بنت من بناتي أتجوزت وراحت بيتها ومش بعمل حاجة في الدنيا غير أن بروح لصحبتي وبنعيد نفس الكلام هو هو كل يوم".

ميمي جمال تتحدث عن أمنيتها هي وزوجها في انجاب ولد : 

أجابت الفنانة " ميمي جمال " على أحد الأسئلة الموجهة لها من الإعلامية " راغدة شلهوب " عن أمنيتها في أن تنجب ولد ، قائلة :" أه اتمنيت وجوزي أتمنى كمان لأن حسن كان متجوز قبل مني ومخلف بنت فأنا لما أتجوزنا كانت أمنية حياته يجيب ولد وهو عشان عاوز كان نفسي أراضيه وأبسطه " .

ميمي جمال عن علي ربيع: دمه خفيف بس موهوب في المسرح أكتر : 


أبدت الفنانة ميمي جمال رأيها عن الفنان علي ربيع ، قائلة : " دمه خفيف أوي بس هو في المسرح لاقي نفسه أكتر من السينما " . 

ميمي جمال: محمد نجم خدع الجمهور في «عش المجانين» عن طريق شقيقه : 

تحدثت الفنانة ميمي جمال عن الفنان محمد نجم ، قائلة إنها عملت معه  في مسرحية " عش المجانين" مع الفنانة ليلى علوي، وكان العمل له كواليس طريفة .

وتابعت الفنانة " ميمي جمال " ، خلال لقائها لـ برنامج " سابع سما " ، والمذاع على فضائية " النهار  "، ومن تقديم الإعلامية " راغدة شلهوب " ، أن النجم محمد نجم كان يؤدي أكثر من شخصية في المسرحية مما كان يتطلب وقتا لـ تغيير ملابسه، ولم يكن هناك تخطيط لملء هذا الوقت.

ميمي جمال: غادة عبد الرازق قدمت دراما جيدة في بداية مشوارها

 

قالت الفنانة ميمي جمال إن غادة عبد الرازق، قامت بعدد من الأعمال الدرامية الجيدة في أول مشوارها الفني، وبعد ذلك أعمالها لم تكن في المستوى المطلوب لأنها ممثلة كبيرة. 

ميمي جمال: فيلم أصحاب ولا أعز سوء اختيار من منى زكي :

قالت الفنانة ميمي جمال، إن فيلم أصحاب ولا أعز سوء اختيار من الفنانة منى زكي.

وتابعت ميمي جمال، خلال لقائها بـ برنامج "سابع سما"، المذاع على فضائية "النهار"، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب: "الناس واخده فكرة عن منى زكي أنها بنت شخصيتها كيوت أوي وبتعمل أدوار تخش القلب فيمكن، استغربت شوية لأن مش ده اللي متعودة عليه منها".

ميمي جمال: احتمال ألبس الحجاب ليه لأ

علقت الفنانة " ميمي جمال " على صورتها بالحجاب خلال تأديتها للعمرة ، قائلة : " كنت بروح العمرة مع جوزي دايما لأن كان عنده إقامة في السعودية .. وعملت 3 مرات عمرة ورا بعض " .

وأجابت الفنانة ميمي جمال عن سؤال في لقائها ببرنامج " سابع سما " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، ومن تقديم الإعلامية راغدة شلهوب " عن ما إذا كانت تنوي ارتداء الحجاب ، قائلة : "مش عارفة ده ايحاء من ربنا لما يقولي هسمع واتحجب وحتى لو اتحجبت عادي هشتغل " .

ميمي جمال عن ويجز: ربنا يحبب فيه خلقه لكن مش فاهمة أغانيه
 

قالت الفنانة ميمي جمال إنها لا تقتنع بمغنى الراب "ويجز"، على الرغم من أن ناس كتير جدا معجبة به، وحفلاته عليها إقبال كبير، ولكنني لا أفهم هذا النوع من الغناء.

ميمي جمال تبكي: وفاة جوزي قطم ضهري ولقيتني مسنودة على هوا.. شاهد

أرثت الفنانة " ميمي جمال " زوجها الفنان " حسن مصطفى " بكلمات مؤثرة ، قائلة عنه : " ده حبيبي وعشرة عمري الله يرحمه والراجل الوحيد اللي اتجوزته من سنة 1966 " .

وتابعت الفنانة ميمي جمال ، خلال لقائها لـ برنامج " سابع سما " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، ومن تقديم الإعلامية " راغدة شلهوب " ، أنها كانت تقدر زوجها الفنان " حسن مصطفى " وهو على قيد الحياة ، قائلة عنه: "راجل جميل وطيب ومحترم وحنين وفي البيت عكس الشغل خالص وبيعرف ربنا".

وأردفت متأثرة: "بعد وفاته ضهري أتقطم وكنت مسنودة عليه وفجأة لقيت تفسي مسنودة على هوا ، وكان قبه وفاة أمي".
 

ميمي جمال برنامج سابع سما توك شو ويجز غادة عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

القبض على 5 أطفال يلقون أكياس المياه على السيارات في بورسعيد

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح في مانشستر يونايتد

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

بسبب الميراث.. موظف بالسكة الحديد يقتل شقيقيه رميا بالرصاص بالوراق

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

ترشيحاتنا

هانى الناظر: المشي نصف ساعة في الهواء الطلق يحافظ على صحتك

وبخها والدها لعدم تحضير الإفطار .. تفاصيل فيديو فتاة "البلكونة" في فيصل

أثناء الحديث عن جده وجدته المتوفاة.. عمرو جابر يدخل في نوبة بكاء| شاهد

زيلينسكي: "لو حصلنا على كافة الأسلحة التي نحتاجها كنا أنهينا الحرب بالفعل"

فلكلور باكستان بالأوبرا وفرقة أم كلثوم تستعيد ذكريات الطرب | صور

أغنى رجل في العالم لا يمتلك منزلا ويعيش عند أصدقائه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات بين الحياة والموت.. تفاصيل فيديو فتاة البلكونة المروع بين الأب وابنته

مخيف أم مذهل..شاهد أطول جسر من الزجاج في العالم|صور

الكبير أوي الحلقة 18 .. جنون چوني بسبب اليوتيوب ومكي يقطع الإنترنت

باب طائرة ينفتح في الهواء.. شاهد رد فعل الركاب|فيديو

فيديو

مدمن مخدرات.. ظهور مدعِ نبوة جديد في الإسماعيلية| فيديوجراف

عودة الملك.. محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد برباعية .. فيديو

ادعولي.. لماذا قررت زيزي عادل بشكل مفاجئ اعتزال الغناء ؟ فيديوجراف

آشلي في الكبير أوي.. هل تعود روان عاطف للتمثيل مرة أخرى؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبد المعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ