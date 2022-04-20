أبطال مسلسل "ملف سرى" يودعون اللوكيشن .. صور

انتهى صناع مسلسل"ملف سري" للنجم هاني سلامة، من التصوير والذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني الحالي عبر شاشة CBC.

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة تصاعدا في الأحداث، وتسعى عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى وإبعاده عن قضية غسيل الأموال.

وخلال أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل ملف سري، يتم إطلاق النار على المستشار يحيى عز الدين (الفنان هاني سلامة) خلال جلوسهما مريم المالكي (الفنانة عائشة بن أحمد)، ويتم بعدها نقله للمستشفى.

ويتورط أكرم (الفنان مهند حسني) في إطلاق النار على المستشار يحيى عز الدين، لاعتقاده بأن الأخير هو سبب وفاة والدته، ومقتل شقيقته نور (الفنانة رحمة حسن).

ويعترف يوسف المالكي (الفنان ماجد المصري) إلى ليل المصري (الفنان محمد محمود عبد العزيز) بأنه ليس مصابا بفقدان الذاكرة، ولكنه مصابا بالزهايمر فقط.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري

ويعرض مسلسل "ملف سري" على قناة الحياة الفضائية، في الساعة 9:00 مساءً خلال شهر رمضان المبارك، ويعاد في تمام الساعة 6:45 صباحًا، والساعة 12:00 ظهرًا.

كما يعرض مسلسل "ملف سري" عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي.

ملخص أحداث مسلسل ملف سري

كشف المنتج ريمون مقار، تفاصيل مسلسل ملف سري.

وقال "ريمون"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "المسلسل يناقش مجموعة قضايا كبيرة خلفها هدف مهم".

وأشار إلى أحداث المسلسل تدور في سنة 2013 في قمة الانفلات الأمني الذي كانت تعيشه مصر، متابعا: "الهدف أن نقول إننا في مكان أفضل بكثير عن الذي كنا نعيشه".

وأوضح أن "المسلسل يبين عمليات غسيل الأموال، وغيرها من القضايا التي كانت موجودة في 2013"، مؤكدا: "نقول في المسلسل إننا في مرحلة أفضل ومكانة كويسة".